Olieprijs gekelderd vanwege groeiende bezorgdheid over covid-golf in China

De aandelen op ruwe olie kelderden op vandaag, maandag 11 april, halverwege de ochtend in Azië als gevolg van groeiende bezorgdheid over de strijd van China tegen een nieuwe covid-golf en het vrijkomen van oliereserves door consumerende landen. Om 10:21 uur Singaporese tijd (0221 GMT) daalde het ICE Brent-futurescontract van juni USD 2,75/b (2,68%) ten opzichte van de vorige bijna USD 100,03/b, terwijl het lichtzoete ruwe olie-contract van NYMEX May USD 2,76/b (2,81) daalde %) voor USD 95,50/b.

“De stijging van de olieprijs voelt nog steeds beperkt te midden van China’s zorgen over Covid-19 en zorgen over de wereldwijde recessie in het licht van het agressievere beleid van de centrale bank”, zei Stephen Innes, Managing Partner van SPI Asset Management in een notitie van 11 april, eraan toevoegend dat de noodoliereserves door het Internationaal Energie Agentschap, ook opwogen tegen de prijzen. Ondertussen bleven de gevallen van corona groeien in Shanghai, momenteel het epicentrum van de uitbraak in China. Op 10 april waren er 914 symptomatische gevallen en 25.173 asymptomatische gevallen in de stad, zei de lokale overheid op haar officiële WeChat-account op 11 april dat een nieuw record opleverde van in totaal 26.087 gevallen.

In een grimmig voorteken voor de vraag naar olie in ‘s werelds op een na grootste olieverbruiker, zijn autoriteiten in andere steden, waaronder Ningbo en Beijing, begonnen met het invoeren van beperkte beperkingen om de verspreiding van het virus in te dammen, volgens berichten in de media. De laatste ontwikkelingen zullen bijdragen aan de groeiende zorgen over de vooruitzichten voor olie, nadat de VS, gevolgd door het IEA, de oliereserves van de afgelopen twee weken hebben aangekondigd voor in totaal ongeveer 240 miljoen vaten in de komende zes maanden.

De ruwe olieswaps in Dubai waren halverwege de ochtendhandel in Azië, op 11 april lager dan bij de vorige afsluiting, hoewel de tussentijdse spreads hoger waren. De Dubai-swap van juni was vastgezet op USD 94,74/b om 10.00 uur Singaporese tijd (0200 GMT), 58 cent/b (0,61%) lager dan de sluiting van de Aziatische markt op 8 april. De tussentijdse spread van de mei-juni Dubai swap was vastgepend op 87 cent/b om 10.00 uur, een stijging van 8 cent/b in dezelfde periode, en de spread van juni-juli was vastgepend op 71 cent/b, een stijging van 13 cent/b. De juni Brent/Dubai EFS was gekoppeld aan USD 5,83/b, een daling van 43 cent/b.