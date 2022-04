Guyana dringt aan op visvergunningen

‘Standpunt duidelijk, nooit 150 vergunningen beloofd’

Vorig jaar sloot Suriname een overeenkomst met Guynana, die inhoudt dat – indien aan bepaalde voorwaarden voldaan is – er rechtstreeks 150 visvergunningen aan 150 Guyanese vissers zouden kunnen worden gegeven. Tot nog toe zijn er geen vergunningen verstrekt. De Guyanese minister van landbouw, Zulfikar Mustapha, vroeg afgelopen week wat de oorzaak van deze vertraging is. De Guyanese regering beschouwt de eisen van de Surinaamse autoriteiten als intimidatie. De Guyanese minister van buitenlandse zaken, Hug Todd, zegt dat Guyana zal blijven pleiten voor de getroffen vissers. De Surinaamse regering heeft eerder benadrukt, dat alleen als aan een aanvrager aan de voorwaarden heeft voldaan, er sprake kan zijn van afgifte van een visvergunning. De Guyanese regering blijft echter aandringen op het verstrekken van vergunningen. De minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Parmanand Sewdien, zegt tegenover Starnieuws, dat er nimmer vergunningen zijn beloofd. Volgens Sewdien, is het standpunt van Suriname duidelijk gemaakt aan de Guyanese regering. ‘’Dat er nu zo openlijk een behoorlijke druk op Suriname wordt uitgeoefend en opgevoerd, kan niet door de beugel‘’, aldus Sewdien. De minister legt uit, dat er vanuit Surinaamse zijde destijds is aangegeven, de situatie te zullen bekijken, aangezien het conform de Surinaamse wetgeving niet mogelijk zou zijn, vergunningen te verstrekken aan Guyana. De landbouwministers van beide landen hebben dit onderwerp besproken en zouden met oplossingsmodellen komen, echter is er geen resultaat geleverd.

Onderhandeling

De Guyanese vicepresident Bharrat Jagdeo, zei gisteren tijdens een ontmoeting met vissers, dat Guyana Suriname zal blijven betrekken om ervoor te zorgen dat de autoriteiten in Suriname de belofte nakomen om Guyanese vissers toch nog een vergunning te geven. Tijdens de bijeenkomst met Jagdeo, klaagden de vissers dat de Surinaamse autoriteiten hen nog steeds de beloofde vergunningen om hun handel in de Surinaamse wateren uit te oefenen, niet hebben verleend, waardoor het moeilijk voor hen is hun activiteiten uit te oefenen. Jagdeo verklaarde, dat de Guyanase regering, Suriname op het hoogste niveau heeft betrokken. Suriname wees volgens Jagdeo toen erop, dat de regering bereid is de zaak aan te pakken. Echter hebben volgens Jagdeo, de mensen die de vergunningen afgeven, zich teruggetrokken. De afgifte van de vergunningen zal er volgens Jagdeo toe leiden, dat zij (mensen die zich hebben terug getrokken) niet langer profiteren van het oude corrupte systeem waarvan zij jarenlang hebben geprofiteerd.

Oneerlijke handel

Volgens Jagdeo zijn Guyanese vissers het afgelopen decennium onderworpen aan exorbitante prijzen voor de verhuur van vergunningen om hun handel in de Surinaamse wateren uit te oefenen. De vergunningen worden aan booteigenaren gegeven tegen een kostprijs van SRD 500 per jaar. In het verleden betaalden de vissers maar liefst US-dollar 4000 om een vergunning te huren van een Surinamer, zodat ze konden vissen.

Naast het omgaan met deze hoge kosten, worden de vissers soms gedwongen om het grootste deel van hun vangst, tegen een lage prijs, af te staan aan de persoon wiens vergunning ze hebben gehuurd. Indien ze niet in het bezit zijn van de vereiste vergunning, worden ze aangehouden. De vissers geven aan, dat hun vangsten in beslag wordt genomen. Ook moeten ze meestal een boete betalen die ligt tussen 10.000 – 12.000 Guyanese dollar.

Standpunt onduidelijk

Mustapha lichtte toe, dat het standpunt van Suriname onduidelijk is. Volgens Mustapha heeft de Guyanse regering, de Surinaamse autoriteiten betrokken bij de vergunningskwestie. Bij de bijeenkomst tussen de Surinaamse en Guyanese regering in 2020, verklaarde Mustapha, dat Suriname had voorgesteld een overheidsbedrijf op te richten om de vergunningen af te geven. Het overheidsbedrijf zou de vergunningen aan de Guyanese vissers verstrekken.

(Bron: Starnieuws, Guyanachronicle, Newsroom.gy)