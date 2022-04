Van Trikt werd niet toegestaan medisch behandeld te worden door specialist

Robert van Trikt, de gewezen governor van de Centrale Bank van Suriname, ligt sinds afgelopen week in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP). De opname in het ziekenhuis wordt bevestigd door bronnen binnen de ziekeninstelling. Naar verluidt, wacht de familie het onderzoek van doctoren af. Wij vernemen dat de veroordeelde ex-governor, maandenlang niet werd toegestaan om medisch behandeld te worden door een specialist. Hierdoor is zijn gezondheidssituatie er niet beter op geworden.

De moeder van Van Trikt, Lilian Ferrier, beroept zich al geruime tijd op relevante artikelen uit de mensenrechtenverdragen. Zij heeft tevens in december 2021, een artikel geschreven in het kader van deze strafzaak.

Volgens Ferrier is haar zoon slachtoffer van ernstige mensenrechtenschendingen en zal zij alles doen om hem bij te staan. Van Trikt werd op 31 januari veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf en een boete van SRD 500.000 subsidiair 16 maanden hechtenis. De rechter heeft hem schuldig verklaard aan overtreding van de Anticorruptiewet, verduistering, valsheid in geschrifte en overtreding van de Wet Money Laundering. Er is inmiddels hoger beroep tegen het vonnis aangetekend.