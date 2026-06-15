Bedrijfsleven vraagt aandacht voor investeringsklimaat

De nationale ontwikkelingsagenda, economische hervormingen en de versterking van verschillende sleutelsectoren, stonden centraal tijdens een recent overleg tussen vertegenwoordigers van het Surinaamse bedrijfsleven en president Jennifer Simons. Tijdens de bijeenkomst werd van gedachten gewisseld over de uitdagingen en kansen voor duurzame economische groei en maatschappelijke ontwikkeling. De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) benadrukte het belang van een gefaseerd nationaal ontwikkelingsplan voor de lange termijn, voorzien van een solide financiële onderbouwing en breed maatschappelijk draagvlak. President Simons gaf aan dat de regering, in samenwerking met het Planbureau, werkt aan een meerjarenontwikkelingsplan dat in eerste instantie gericht is op economisch herstel, gevolgd door investeringen en verdere ontwikkeling.

Daarbij wordt gestreefd naar betrokkenheid van verschillende sectoren en, waar mogelijk, wettelijke verankering van beleidsdoelstellingen.

Ook de gezondheidszorg en het onderwijs kwamen uitgebreid aan bod. Voor de zorgsector wordt gewerkt aan een raamwet voor de financiering van de gezondheidszorg. Daarnaast wil de regering de operationele capaciteit van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo uitbreiden. Het tekort aan personeel vormt volgens de president, een van de grootste uitdagingen. Ten aanzien van het onderwijs wees Simons op de zorgwekkende leerachterstanden onder scholieren. Een meerjarig programma moet deze achterstanden terugdringen. Daarbij wordt ook gekeken naar ondersteuning vanuit het bedrijfsleven, onder meer op het gebied van trainingen en capaciteitsversterking.

Het investeringsklimaat vormde eveneens een belangrijk onderwerp van gesprek. Vertegenwoordigers van het bedrijfsleven wezen op de relatief hoge belastingdruk, langdurige vergunningstrajecten en andere factoren die de concurrentiepositie van Suriname kunnen beïnvloeden. Afgesproken werd dat het bedrijfsleven concrete voorstellen zal uitwerken om het ondernemingsklimaat te verbeteren en de belangrijkste prioriteiten voor te leggen aan de regering. De president verwees naar lopende hervormingen binnen de Belastingdienst, waaronder verdere digitalisering en de verbreding van de belastingbasis. Volgens haar zijn deze maatregelen noodzakelijk om op termijn ruimte te creëren voor mogelijke belastingverlagingen. Tijdens de bijeenkomst sprak de VSB zich ook uit over het subsidiebeleid van de overheid. De vereniging is van mening dat objectsubsidies geleidelijk moeten worden afgebouwd en dat ondersteuning meer gericht moet zijn op burgers en bedrijven die deze daadwerkelijk nodig hebben. Daarnaast pleitte de organisatie voor een kritische evaluatie van verlieslatende staatsbedrijven. Schaarse publieke middelen moeten volgens de VSB, zo efficiënt mogelijk worden ingezet. President Simons onderschreef het belang van een dergelijke evaluatie, maar wees erop dat sommige staatsbedrijven een strategische functie vervullen en dat andere ondernemingen mogelijk weer winstgevend kunnen worden gemaakt. Zij gaf aan dat momenteel verschillende staatsbedrijven worden doorgelicht, waarbij publiek-private samenwerkingen als een belangrijke oplossingsrichting worden gezien.

Ook de afbouw van brandstofsubsidies kwam ter sprake. Volgens de president moet daarbij bijzondere aandacht worden besteed aan de bescherming van kwetsbare groepen. Daarnaast noemde zij de verdere ontwikkeling van een efficiënt openbaar vervoerssysteem als een belangrijke voorwaarde voor een verantwoorde afbouw van deze subsidies. In dat kader wordt ook gekeken naar de mogelijke invoering van GPS-systemen voor bus- en boothouders om brandstofsubsidies gerichter te monitoren en reguleren.

Toerisme kreeg eveneens ruime aandacht tijdens het overleg. Vertegenwoordigers van SHATA drongen aan op een spoedige operationalisering van de Suriname Toerisme Autoriteit (STA) en een gezamenlijke strategie voor de promotie van Suriname als toeristische bestemming. De president bevestigde dat toerisme tot de prioritaire sectoren van de regering behoort en dat wordt gewerkt aan verdere versterking van de sector. Verder werd gesproken over regionale infrastructuurprojecten, waaronder de geplande brugverbinding met Guyana, evenals de verdere digitalisering van overheidsprocessen. Daarbij kwam ook de mogelijke introductie van een digitaal aanbestedingsportaal aan de orde. Volgens de president maakt dit onderdeel uit van een bredere digitaliseringsagenda van de overheid. Een dergelijk systeem zou bij kunnen dragen aan meer transparantie, efficiëntie en toegankelijkheid binnen aanbestedingsprocedures.

Het overleg werd afgesloten met de afspraak, de dialoog tussen overheid en bedrijfsleven structureel voort te zetten. Beide partijen spraken de intentie uit, gezamenlijk te blijven werken aan een sterker investeringsklimaat en een duurzame ontwikkeling van Suriname.