Stichting Wan Okasi eert Kramp en Van Daal voor bijdrage aan samenleving

Twee Surinamers met een visuele beperking, zijn zaterdag gehuldigd tijdens de eerste editie van het programma ‘De Doorzetters’ van Stichting Wan Okasi. Bernadette H. Kramp en Christiaan van Daal, werden in het zonnetje gezet vanwege hun jarenlange inzet, doorzettingsvermogen en bijdrage aan de samenleving. De erkenning maakte veel los bij Van Daal. Hij zei dankbaar te zijn voor de waardering, maar benadrukte dat de huldiging vooral een boodschap moet zijn voor anderen. Volgens hem mogen mensen met een beperking, zich niet tegen laten houden door obstakels.

Van Daal blikte tijdens zijn toespraak terug op zijn loopbaan, waarin hij ondanks zijn visuele beperking, verschillende functies heeft vervuld. Hij werkte onder meer bij de Burgerlijke Stand, het ministerie van Sociale Zaken en het Nationaal Blinden-centrum. Daarnaast was hij actief als braillecorrector, beheerder van brailleschrijfmachines, netwerkbeheerder en ICT-docent. Van Daal vertelde dat zijn weg niet altijd gemakkelijk was. Hij sprak over momenten waarop hij op de werkvloer eerder tegenwerking, dan ondersteuning ervoer. “Wij moeten ophouden om elkaar weg te werken en meer hart hebben voor elkaar”, was zijn oproep.

Aniel Koendjbiharie, voorzitter van Stichting Wan Okasi, zei dat de verhalen van Kramp en Van Daal laten zien, dat mensen met een beperking over waardevolle kennis, talenten en ervaring beschikken. Hij pleitte ervoor dat de samenleving meer ruimte biedt voor ontwikkeling en zelfstandigheid. Met het programma ‘De Doorzetters’ wil Wan Okasi jaarlijks personen met een beperking erkennen die zich op bijzondere wijze inzetten voor de gemeenschap. De stichting wil daarmee niet alleen haar waardering uitspreken, maar ook bijdragen aan een positiever beeld van mensen met een beperking. De eerste editie stond in het teken van Kramp en Van Daal, die volgens de organisatie, symbool staan voor veerkracht, maatschappelijke betrokkenheid en de kracht om ondanks uitdagingen, actief deel te nemen aan de samenleving.