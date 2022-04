Sonic lanceert Hindi Soca Medley

De nieuwe song van de muziekformatie Sonic, is een Hindi Soca Medley. Het lied is in het kader van de culturele integratie en als onderdeel van de ‘Sranan Moksi Patu’ muziek, reeks van de band. Aan de medley levert de hindipopzanger Rayen Kalpoe, bekend van de groep Baithak Gana Warriors, ook een bijdrage.

De Sonic Live Dance & Show band, die dit jaar precies vijf jaar bestaat, valt nu onder de Stichting Sonic 597. Het voornaamste doel is het ontwikkelen en stimuleren van talent, het bieden van een multifunctioneel platform en het aangaan van nationale en internationale samenwerkingen. De groep heeft ook een eigen muzieklabel ‘Sonic Music’ en een muzikale tak Sonic Entertainment die zorgt voor de optredens. Met de Hindi Soca Medley geeft de band ook een start van de jubileumviering.