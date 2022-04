BIBIS heeft onderhoud met Corps Diplomatique

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), heeft op dinsdag 5 april een onderhoud gehad met het Corps Diplomatique op het ministerie. De vergadering had in het bijzonder tot doel het corps te informeren over de high level meetings die gehouden zullen houden, waaronder de High Level Security Conference op 21 en 22 april dit jaar en het voorzitterschap van Suriname van de Caricom per 1 juli 2022.

Minister Ramdin gaf mee dat er veel verantwoordelijkheden zijn om de betrokkenheid bij de landen te intensiveren. “De agenda van de president is erop gericht om de Caribische gemeenschap te herenigen, niet alleen door samen te werken in de politieke arena, maar ook op het gebied van diplomatie, het zaken doen en het bevorderen van handel en investeringen in de regio”, aldus de minister. Suriname heeft binnen de portefeuilles van de Caricom-gemeenschap, de verantwoordelijkheid over gemeenschapsontwikkeling en culturele samenwerking; inclusief sport, gender, jeugd en cultuur. Bij de intersessional meeting te Belize eerder dit jaar, werd besloten dat Suriname eveneens de verantwoordelijkheid heeft over het industriebeleid, dat als nieuw thema werd opgenomen. De bewindsman noemde enkele conferenties die hieraan gekoppeld zullen zijn, waaronder de Youth Summit, de Conference of Creative Industries en de Meeting of Heads of Universities. Volgens de minister gaat het om een hectische periode tijdens het Caricom-voorzitterschap waarbij de president contact zal hebben met verschillende landen om de regionale problemen aan te kaarten. Veel van deze meetings zullen virtueel plaatsvinden. De onderwerpen zullen grotendeels te maken hebben met de heropbouw van de economieën als gevolg van de covid-pandemie en het omgaan met de global challenges. Ook worden diverse buitenlandse gasten in dit kader verwacht.

Voorts verschafte de minister informatie over de High Level Security Conference. De landen die hieraan mee zullen doen, zijn: Suriname, Guyana, Frans-Guyana, Brazilië en Colombia. Daarnaast zullen enkele andere landen op basis van uitnodiging, ook aanwezig zijn voor de algemene meeting. Er zullen vervolgens werkgroepen zijn onder andere op het gebied van drugshandel, illegale handel en handel in vuurwapens, witwassen van geld en corruptie. Ook zal er samenwerking zijn op het gebied van migratie, grensbeheer, maritieme beveiliging, cyberbeveiliging, cybercriminaliteit en cyberdefensie.