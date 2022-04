‘Tuchtcolleges zijn instrumenten die de rechtsstaat verder moeten waarborgen

“Het installeren van leden ter completering van het Medisch Tuchtcollege en het Advocaten Tuchtcollege, zijn instrumenten die de rechtsstaat verder moeten waarborgen”, zei president Chandrikapersad Santokhi tijdens de installatie van het Medisch Tuchtcollege en het Advocaten Tuchtcollege. De installatie vond op vrijdag 8 april plaats op het Presidentieel Paleis. Een drietal plaatsvervangende leden zijn beëdigd door het staatshoofd en zullen voor de komende drie en vier jaar zitting nemen in het college.

Bij het Advocaten Tuchtcollege is Harish Monorath beëdigd. Van het Medisch Tuchtcollege hebben Fauzia Henar-Karamatali en Sue-Ann van Sichem, de eed afgelegd. Beide tuchtcolleges hebben een toezichthoudende taak, alsook de taak om in geval van geschillen, oplossingen aan te dragen. De tuchtcolleges moeten de rechtsstaat verder gaan versterken door toe te zien op de naleving van wettelijke regelingen. Het is de taak van het Medisch Tuchtcollege om toezicht te houden op de handelingen van geneesheren, tandheelkundigen, apothekers en vroedvrouwen. Het Advocaten Tuchtcollege heeft tot taak, het houden van toezicht op handelen van de advocaten, waar zij in strijd zijn met de zorg, die zij als advocaat behoren te betrachten. Het Medisch Tuchtcollege, is vanaf de jaren ’40 -‘50 ingesteld. Het laatste Medisch Tuchtcollege werd ingesteld in 2019. De zittingsduur is drie jaar, waardoor per 1 januari 2022, dit tuchtcollege moest worden vervangen. Het eerste Advocaten Tuchtcollege werd ingesteld in 2017. Dit bij beschikking van de minister van Justitie en Politie, per 25 april 2017. De zittingsduur is bij dit college vier jaar, dat wil zeggen dat de zittingstermijn van het Advocaten Tuchtcollege per 25 april is 2021 beëindigd.