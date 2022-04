NU AL TRAINING STEMBUSPERSONEEL, KOMEN ER VERVROEGDE VERKIEZINGEN?

In een uitgelekt document van het ministerie van Binnenlandse Zaken, staat vermeld, dat nu al een aanvang is gemaakt met het aantrekken van stembuspersoneel. Voorts zal reeds in juli 2022, een aanvang worden gemaakt met het trainen van personeel dat de verschillende stemlocaties zal bemensen. We kunnen ons de vroege voorbereiding voorstellen, en zeker wanneer je zaken correct wenst te doen, dan is time management je beste vriend. Dus dat er nu al personeel wordt aangetrokken, is helemaal op zijn plaats. Maar wat ons verstand te boven gaat, is het trainen van het personeel gedurende een periode van drie jaar voorafgaande aan de eerstvolgende verkiezingen, tenzij de regering nu al haar zinnen heeft gezet op vervroegde verkiezingen. Wat ga je het personeel dat 1 tot 2 dagen werk moet verrichten, drie jaar lang vertellen? Met het logisch verstand, weten we nu al dat ze midden in het tweede jaar reeds zijn vergeten wat zij aan het begin hebben geleerd

Of is dit ook een manier om de zogenaamde achterban van de partij te accommoderen, want waarschijnlijk zullen alle trainingsdagen worden gedekt? We hopen in ieder geval niet, dat de bemensing van stemlocaties plaatsvindt door slechts mensen van een bepaalde politieke organisatie. We hebben trouwens in het verleden gezien, wat zulks met zich mee kan brengen. Van onnodige chaos tot fraude. Een heleboel biljetten die zijn verdwenen en locaties waar men genoodzaakt was opnieuw te stemmen.

Het zou ook kunnen, dat de president de daad bij het woord voegt en vervroegde verkiezingen uitschrijft. We weten dat het al enige tijd niet botert in de regeringstop en dat er nu al wordt gesproken over reshuffeling. Echter weigert de ene partij nu daaraan mee te werken. Als samenleving moeten we in ieder geval de ontwikkelingen op de voet blijven volgen.