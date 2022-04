VERHOOGDE BRANDSTOFPRIJZEN ZIJN STROP VOOR VOLK

Stijgende brandstofprijzen hebben rimpeleffecten die door de hele economie lopen. Bedrijven verhogen de tarieven om de prijzen voor chauffeurs te compenseren, terwijl de overheid hulppakketten aanbiedt om het volk te helpen. Sommige mensen pakken ineens weer de fiets, in plaats van de auto. In sommige landen is fietsen nog steeds de beste optie, want niet in alle landen is het openbaar vervoer goed geregeld. Ook in Suriname is de fiets op sommige plekken een goed idee, maar helaas is onze infrastructuur niet heel goed hierop afgestemd. Op sociale media circuleren al geruime tijd berichten, dat de brandstofprijs binnenkort wordt verhoogd naar SRD 28 per liter. Minister Saskia Walden van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, heeft deze berichten tegengesproken, maar Keerpunt weet dat een aanpassing onvermijdelijk is vanwege de fluctuerende internationale prijzen. Als de prijsaanpassing niet binnenkort zal worden doorgevoerd door de regering, zal Suriname weer achterlopen, gezien de olieladingen die binnenkomen, inmiddels veel duurder zijn geworden vanwege de internationale situatie. De overheid moest eigenlijk al verhogen, maar zij wil vanwege politieke redenen niet gelijk verhogen, maar in tranches. In het kader hiervan heeft het oliebedrijf SOL Suriname, kenbaar gemaakt, dat het niet meer onder de kostprijs producten zal verkopen en eist van de regering, dat de brandstofprijzen marktconform worden gemaakt.

Indien de regering de pompprijzen niet binnenkort aanpast, zal SOL genoodzaakt zijn de kraan dicht te draaien, wat tot gevolg heeft dat er geen brandstof meer geleverd zal worden aan de pompstations. Het probleem is dat het bedrijf niet meer in staat is, de subsidie op brandstof te blijven voorschieten voor de staat. SOL lijdt door deze subsidie steeds financiƫle schade, doordat de overheid de brandstofprijzen niet aanpast aan de internationale prijzen. Ondanks de staat voor een deel zijn oplopende subsidieschuld heeft ingelopen, ligt er nog een enorme rekening bij de oliemaatschappijen, en die staat al maanden open. Wij zijn van mening, dat de regering en de oliemaatschappijen, zich niet in de vingers moeten snijden en daarom conform afspraken, de brandstofprijzen moeten aanpassen volgens een overeengekomen prijscalculatiemethodiek. Keerpunt volgt de internationale ontwikkelingen en het is daardoor onvermijdelijk, dat de nieuwe pompprijs minimaal op kostprijsniveau moet zijn en dat is naar verluidt, rond SRD 24 voor diesel en voor unleaded SRD 22. Deze tarieven zijn gegarandeerd een strop voor de samenleving, maar gezien brandstofprijzen wereldwijd dagelijks veranderen, is het niet de schuld van de regering noch de oliemaatschappijen dat brandstof veel duurder wordt. Dit heeft allemaal te maken met invloeden van buitenaf en in een tijd van oorlog en economische instabiliteit is het vaker voorgekomen, dat ook andere landen gebukt gaan onder de economische oneffenheden die het gevolg zijn van dit soort conflicten.