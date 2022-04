SURINAME BLIJFT WEER ACHTER, HENNEPTEELT WORDT LEGAAL IN GUYANA

In Guyana zullen boeren die hennep telen een vergunning krijgen, zodra de regering de vereiste wetgeving goedgekeurd heeft gekregen om het planten legaal te maken. Dit heeft de Guyanese vicepresident, Bharrat Jagdeo, onlangs gezegd aan leden van het bedrijfsleven. Jagdeo vertelde dat de wetgeving over hennep en legalisatie van kleine hoeveelheden marihuana, binnenkort ter goedkeuring naar de Nationale Assemblee zal worden gebracht. Hij is van mening, dat de hennepindustrie een belangrijke leverancier van banen kan zijn en dat de regering zich erop richt de werkloosheid te reduceren. Dit is naar onze mening een heel goed voornemen van Guyana, want ook in Suriname wordt er al geruime tijd gesproken over het legaliseren en telen van Hennep, maar tot op heden, is er hieromtrent geen duidelijk standpunt gekomen vanwege de regering. In het buitenland hebben we nu al duidelijk gezien dat het telen van hennep, heeft gezorgd voor een miljardenindustrie. Daarom vragen wij ons af, waarom de overheid niet duidelijk richtlijnen vaststelt om de teelt van de plant te legaliseren. De regering Santokhi moet het signaal van Jagdeo zien als een startsein, want wij kunnen net als Guyana, met de juiste kennis springen op deze trein. We moeten niet wachten en pas over een paar jaar beginnen met kennis opdoen en daarna een wetgeving aannemen. We moeten het wiel niet opnieuw uitvinden, maar leren uit wat er tot nu toe is gedaan om deze handel goed op weg te brengen. Medicinale hennep kan namelijk heel nuttig zijn in de farmaceutische industrie. Het kan vele kwalen verhelpen en buiten de gezondheidsindustrie, kan het worden gebruikt om meer dan 1.000 producten te maken, waaronder kogelvrij glas, banden, touw en om de ontwikkeling van de landbouw te ondersteunen. Volgens Business Wire, het Global Industrial Hennep Market Report en Forecast 2021-2026 bereikte de wereldwijde industriƫle hennepmarkt in 2020 een waarde van USD 4,7 miljard. Het rapport stelde, dat geholpen door de introductie van gunstige regelgeving, de markt naar verwachting verder zal groeien met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 22,5 procent tussen 2021 en 2026 en een waarde zal bereiken van 14,6 miljard dollar in 2026. Naar onze mening kunnen de bestaande marihuanatelers wereldwijd, hun expertise in het planten delen, om de overstap te maken naar een geweldige investeringsmogelijkheid.

Er ligt een grote kans in het verschiet voor de hennepindustrie en wat deze kan doen op het gebied van technologische vooruitgang, bouwmateriaal en farmaceutica. Naar aanleiding van verkregen data over het rendement per hectare, is het bijna een zonde te noemen, dat Suriname niet al eerder is gestart met de teelt van industriƫle hennep. We moeten alleen maar eraan denken, dat het gebruikt kan worden om onder meer medicijnen, melk, gezonde voeding, kleding, biologische lichaamsverzorgingsproducten, biobrandstoffen en bouwmaterialen te produceren.

Over het algemeen denkt men dat hennep hetzelfde is als marihuana. Ook al behoren ze tot dezelfde familie, er zijn opmerkelijke verschillen. Het grootste verschil tussen hennep en marihuana is dat hennep nauwelijks THC bevat, namelijk 0,3 procent of minder tetrahydrocannabinol (THC) in droog gewicht. Het THC-gehalte in marihuanabloemen ligt over het algemeen tussen de 3 en 15 procent of meer, afhankelijk van de soort. THC is de chemische verbinding die je een high of stoned gevoel geeft als je marihuana rookt; van de 0,3 procent THC in hennep, kun je niet high worden.