President Chandrikapersad Santokhi, zei gisteren tijdens de ingebruikname van vier praktijklokalen van LBO Meerzorg (Commewijne), dat de regering momenteel naar betere kandidaten uitkijkt voor het uitvoeren van het regeerbeleid. ‘’Na een evaluatiemoment is gebleken, dat diverse raden van commissarissen, districtscommissarissen en personen van andere instituten, vervangen moeten worden’’, stelde de president. Het is tot nog toe niet duidelijk welke functionarissen vervangen zullen worden.

‘’We zijn bezig op een goede, verantwoorde en correcte wijze’’, zei Santokhi. Hij verwacht dat binnen twee weken alles rond zal zijn, maar benadrukt dat het niet eenvoudig is. ‘’Het is geen gemakkelijk klus om geschikte kandidaten te vinden. ‘’We kijken niet alleen naar reshuffelen. We moeten naar beter gaan, dus die kandidaten moeten ook beter zijn, a no musu de pur’ bruku wer bruku.‘’

Het staatshoofd deelde ook mee, dat de regering nog dit jaar met een aantal projecten zal beginnen. ‘’Als regering hebben we meer dan 200 projecten goedgekeurd en die moeten dit jaar nog uitgevoerd worden. Momenteel wordt er gewerkt aan de stabilisatie van de economie en de koers, daarna zullen we richting de groeifase gaan.”