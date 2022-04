Suriname heeft voordelen aan oorlog Oekraïne-Rusland

“De oorlog tussen Oekraïne en Rusland heeft voor- en nadelen. Aan de ene kant voelen wij als burgers het in onze zak, maar aan de andere kant verdient de overheid heel goed. Kijk maar naar de goudprijs die momenteel enorm is gestegen en de aardolie prijs die schommelt boven US-dollar 100”, zegt de voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES), Steven Debipersad, in gesprek met de krant. Volgens hem moeten de winsten die Suriname nu boekt als gevolg van de oorlog, verstandig geïnvesteerd worden. De econoom zegt, dat het geld niet gebruikt moet worden om een importproduct te subsidiëren. “Het moment je import subsidieert, maak je de lokale bedrijven dood. Er moet een goed doordacht plan zijn”, aldus Debipersad.

Volgens hem berust het niet op waarheid, dat we als land uit de economische crisis zijn geraakt. “We zitten nu in april 2022, maar de crisis van vorig jaar en het jaar daarvoor, zijn nog niet helemaal opgelost. We merken nog delen daarvan en als je ze niet oplost, ga je er niet uit kunnen komen”, aldus Debipersad.

Volgens Debipersad betekent licht aan het eind van de tunnel zien, niet dat je reeds uit de put bent. Dat is volgens de voorzitter ook het geval met onze economie. Hij vertelt dat het IMF inderdaad heeft gesproken over een mogelijke economische groei, maar wil hij vooral de regering erop attenderen, dat er toen geen rekening is gehouden met een oorlog, die ook voor Suriname gevolgen zou hebben. “Kijk maar naar het prijzeneffect dat de oorlog heeft veroorzaakt op simpele goederen in de winkel”, aldus Debipersad.

Daarentegen hangt de economische groei volgens de VES-voorzitter, nog van tal van andere factoren af, zoals bedrijven die produceren. “Het zou kunnen zijn, dat de productie juist terugvalt, benzine duurder wordt en de stroomprijzen omhoog gaan. Dan is er geen sprake meer van economische groei. De president moet dus niet te snel hoera schreeuwen”, aldus Debipersad.