Guyana: ‘Toch nog vergunningen van Suriname voor Guyanese vissers’

De Guyanese nieuwssite Newsroom Gy, maakte er gisteren melding van, dat Guyanese vissers nog steeds wachten op hun officiële visvergunning van de Surinaamse regering. De vissers kunnen met deze vergunning in de Surinaamse wateren opereren. De Guyanese vissers hadden hun vergunning al in januari van dit jaar moeten ontvangen. De Guyanese minister van Landbouw, Zulfikar Mustapha, weet niet wat de reden van deze vertraging is, maar zegt dat het probleem binnenkort verholpen zal worden. Suriname sloot vorig jaar een overeenkomst met Guyana die inhoudt dat Suriname aan 150 Guyanese vissers, een visvergunning zou verstrekken.

Mustapha: ‘’We zijn nog in gesprek met Suriname en ik hoop dat we binnenkort een overeenkomst kunnen sluiten. De laatste keer dat ik met de Surinaamse minister van Landbouw in Ecuador sprak, vertelde hij mij, dat ze ons binnenkort een voorstel voor een overeenkomst zullen sturen. En daar kijk ik dan ook naar uit‘’, zei Mustapha tegen de Guyanese pers. Volgens hem is het van essentieel belang, dat Guyana de vergunningen krijgt. De Guyanese regering heeft bij haar eerste ontmoeting met de Surinaamse regering aangegeven, dat Guyanese vissers een visvergunning huren, zodat zij in Surinaamse wateren kunnen vissen. Aan het huren van een vergunning zijn hoge kosten verbonden. ‘’Ik heb de Surinaamse minister van Landbouw verteld, dat dergelijke vergunningen voor ons in Guyana echt nodig zijn en ik hoop dat we ze snel krijgen.‘’

Krishnand Jaichand, voorzitter van de Upper Corentyne Kamer van Koophandel in Guyana, had uitgelegd dat Guyanese vissers die langs de Corentyne (Corantijnrivier) opereren, ongeveer US-dollar 3.000 moeten betalen om te vissen op grond van een illegale overeenkomst met een erkend visserijbedrijf in Suriname. Jaichand verklaarde toen, dat zelfs als de vis wordt gevangen, deze eerst naar Suriname moet en de afgewezen vangst vervolgens naar Guyana wordt gestuurd.

Indien Guyanese vissers rechtsreeks in aanmerking komen voor de vergunningen, zal het een einde maken aan veel uitbuitingsregelingen en zal het probleem van illegale visserij in belangrijke mate worden gestopt.

