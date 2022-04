Debipersad: ‘Pakketten zijn bewijs van falend sociaal beleid’

“Je kunt vandaag een pakket krijgen, maar morgen zal je dieper in je zak moeten gaan om dezelfde producten te kopen. De pakketten zijn dus een weerspiegeling van een falend sociaal beleid”, zegt de voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES), Steven Debipersad, in gesprek met De West. Dit naar aanleiding van de recente ontwikkelingen binnen de coalitie, waarbij de VHP goedkope pakketten ten verkoop aanbiedt en Abop daarentegen deze gratis verstrekt. De voorzitter zegt dat met het aanbieden van pakketten op welke manier dan ook, is bewezen dat de overheid niet in staat is, om aan de sociale behoefte van haar bevolking te voldoen. “Als je overheid niet eens in staat is zich in te zetten voor de zwakkere groepen in de gemeenschap, waardoor je terugvalt op een algemeen ding en dat is pakketten”, aldus de econoom.

Volgens Debipersad had zelfs het IMF voorspeld, dat ingaande december, er sprake zou zijn van vooruitgang met betrekking tot de zwakkere groepen, echter is het de regering, die daar invulling aan moet geven. “Dat doe je zeker niet door AOV en kinderbijslag te verhogen, maar door met een gedegen plan op papier te komen. Als je het zou toepassen in de AOV, zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen, dat er genoeg mensen zijn boven de zestig die goed verdienen en het niet nodig hebben. Je zou ze dus zomaar rijker maken, terwijl een moeder met zes kinderen, het harder nodig heeft. Zou je haar dan kunnen helpen met een pakket? Nee! En dit moet het onderzoek dat je doet uitwijzen”, aldus de VES-voorzitter.

Debipersad is van mening, dat er meer aan sociale steun moet komen voor vooral alleenstaande moeders. “Er zal een ondersteuning moeten komen, zodat ze op den duur op zichzelf kunnen staan. Maar tot dus ver heeft de overheid geen sociaal plan uitgerold voor die groepen, die de steun hard nodig hebben. We zien de overheid veel reizen onder de noemer, maar tot nu toe, is niet duidelijk, wat zal leiden tot die maatschappelijke groei”, zegt Debipersad.