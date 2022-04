Brandstof wordt tijdelijk deels gesubsidieerd; Royalty klein mijnbouw verhoogd

De regering Santokhi-Brunswijk heeft op vrijdag 8 april 2022 in regeringsverband vastgesteld, dat de prijs van brandstof tijdelijk zal worden gesubsidieerd. Dit in verband met de effecten van de oorlog in Oekraïne.

SRD per liter Diesel Unleaded Super Internationale olieprijs 19.88 18.12 18.12 Premium en transport 1.77 1.76 1.75 Bedrijfsmarge 2.59 2.59 2.59 Prijs zonder GT 24.24 22.47 22.46 Government take (Subsidie) (4.37) (1.52) 3.61 Nieuwe pompprijs 19.87 20.95 26.07

De nieuwe maximumpompprijzen (zie tabel) gaan in op zaterdag 9 april om 0:00h.

De subsidie per liter bedraagt SRD 4.37 voor diesel en SRD 1.52 voor unleaded. Deze subsidie is equivalent aan een negatieve government take. Op super wordt er geen subsidie gegeven.

Met de subsidie wil de overheid met name de productie-, landbouw- en transportsectoren (die voornamelijk diesel gebruiken) behoeden voor turbulentie op de internationale oliemarkt. Aan de andere kant worden consumenten ook beschermd tegen hogere prijzen in de winkels. Klachten of tips over prijsopdrijving kunnen anoniem worden doorgegeven via (+597) 8530915 of 1940 of e-mailen naar [email protected]

Tegelijkertijd is het zo dat de goudsector nu hogere inkomsten heeft door de hogere goudprijs ook als gevolg van de oorlog. De goudsector is de grootste afnemer van diesel. Vanuit dit oogpunt is besloten de royalty voor de kleine goudbedrijven te verhogen met 1%. Met de grote goudbedrijven zijn reeds gesprekken gevoerd over hun bijdrage.

De brandstofprijzen in Suriname zijn beduidend lager dan in onze buurlanden. Daarom wordt er rekening gehouden met toenemende oliesmokkel naar Guyana en Frans-Guyana. In dat kader is de regering in overleg met de autoriteiten van de grenslanden om in nauwe samenwerking de controle op de rivieren te intensiveren.

De regering werkt in de tussentijd aan een effectiever subsidiesysteem. Op dit moment zijn testen gaande met electronic cash transfers. Dit systeem gebaseerd op subjectsubsidies zal naar verwachting in de loop van dit jaar worden geïmplementeerd.

Paramaribo, 8 april

Communicatie ministerie van Financiën en Planning