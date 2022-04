China aast in geheim op afgeprijsd Russisch gas

In kleine porties en via andere bedrijven, kopen grote Chinese staatsoliebedrijven in het geheim Russisch vloeibaar gas (LNG). Dat gas wordt momenteel met flinke korting aangeboden, omdat er weinig vraag naar is vanwege de oorlog in Oekraïne. Het gaat om gas dat wordt aangeboden op de zogeheten spotmarkt, want gasleveringen waar al contracten voor waren afgesloten, gaan vooralsnog gewoon door. Maar voor wat er nu aan Russisch gas en olie op de markt komt, is weinig animo.

Bang voor reputatieschade

Bedrijven zijn huiverig om dit te kopen, uit angst voor reputatieschade. Oliereus Shell bijvoorbeeld, kreeg een berg kritiek te verwerken toen het een goedkope partij Russische olie op de kop tikte, begin maart. En daarnaast zijn er ook nog sancties of de mogelijkheid ervan, waardoor de interesse in Russische olie en gas laag is. De Verenigde Staten hebben al een boycot op Russische energie ingesteld, in Europa wordt nagedacht over extra sancties tegen Rusland.

Buitenkansje

Toch zijn er sommige bedrijven die het wel aandurven om Russisch LNG te kopen, meldt persbureau Bloomberg. Onder hen ook de Chinese staatsbedrijven zoals Sinopec en PetroChina. De prijs voor LNG zijn sinds Rusland Oekraïne binnenviel omhoog geschoten, onder meer omdat Europa zijn afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk wil afbouwen. Russisch LNG is dus een buitenkansje. In de afgelopen weken kochten Chinese handelaren al meerdere scheepsladingen Russisch LNG op.

Zij kregen daarbij kortingen van meer dan 10 procent in vergelijking met de prijs voor LNG met een andere herkomst.

Trucjes om niet op te vallen

Om niet al te veel op te vallen, kopen de Chinese firma’s geen al te grote partijen. Daarnaast gebruiken ze andere bedrijven om de daadwerkelijke deals te sluiten. Op die manier proberen ze te verbergen dat zij toch zakendoen met Rusland, terwijl de Westerse wereld met sancties probeert Putin te dwingen om zich uit Oekraïne terug te trekken.

Bron: RTLnieuws