‘Zolang bestuurlijk karakter niet verandert, zal reshuffelen niet deugen’

Al geruime tijd wordt er in de media gewag van gemaakt, dat er mogelijk binnenkort sprake zal zijn van een reshuffeling binnen de regering. VHP-fractieleider Asis Gajadien deelde recentelijk mee, dat er binnen de regering geen eenheid van beleid is en dat om die reden, er reorganisatie moet plaatvinden. ‘’De ministers die niet in het beleid van de regering passen,’’ zei Gajadien, ‘’zullen plaats moeten maken voor iemand die wel past in het beleid en bestuur.’’

DA’91-voorzitter Angelic del Castilho, zegt desgevraagd, dat er veel onduidelijk is. Er moet volgens haar uitgelegd worden waarom er in dit stadium ministers gereshuffeld moeten worden. ‘’Pas als gebleken is dat de gezondheidstoestand van een minister het niet meer toelaat of dat de minister een scheve schaatste rijdt, zou de president over moeten gaan tot reshuffeling’’, zegt Del Castilho.

‘’Zolang het bestuurlijk karakter van de regering niet veranderd is, zal je maar ministers en regeringsfunctionarissen blijven vervangen, zonder het gewenste resultaat. Ministers moeten niet verweten worden van het beleid dat gevoerd wordt. Vooral als het in de afgelopen periode duidelijk naar voren is gekomen, dat ze naar de pijpen van hun politieke leiders dansen‘’, voegt zij eraan toe. Een ministerpositie dient een onafhankelijk orgaan van de regering te zijn, echter is dit volgens Del Castilho, momenteel niet het geval. ‘’Recentelijk heeft de vicepresident aangegeven, dat hij opdrachten geeft aan zijn ministers. Hoe zal een minister dan verweten worden van het beleid van de leider?‘’

Twee regeringen

Volgens Del Castilho lijkt het erop alsof het land door ‘’twee regeringen tegelijkertijd’’ wordt geregeerd. ‘’Het beleid rammelt aan alle kanten, ministers, vicepresident en regeringsfunctionarissen zijn niet op elkaar afgestemd. Het is niet vreemd als er geen sprake is van eenheid van beleid.‘’ Het beleid van elke regering is op basis van bepaalde verwachtingen gebaseerd. Puntsgewijs dient er uitgestippeld te worden wat er binnen de zittingstermijn van vijf jaar gerealiseerd zal worden. Zo worden er op basis van een bepaald profiel en bekwaamheid, ministers benoemd. ‘’Echter is dit bij deze regering, op enkele ministers na, niet het geval. Wij krijgen steeds meer het gevoel dat deze regering op basis van de hoeveelheid zetels is gevormd. Niemand is op elkaar afgestemd”, zegt Del Castilho.

Blunders corrigeren

Indien er toch ministers vervangen moeten worden, zullen volgens Del Castilho, de ministers die in de afgelopen periode ‘’blunders hebben geslagen’’, als eerst vervangen moeten worden.

Er moet volgen haar veel veranderd worden. ‘’De ministers die betrokken waren bij de kwestie HPSG-deal en kwestie SurFin, zijn allemaal voorbeelden daarvan.

Dus als het aan DA’91 gevraagd wordt, heeft de partij liever dat er een andere aanpak komt, in plaats van ministers te vervangen.

Er is nog zoveel, dat deze regering moet bewijzen”, aldus Del Castilho.

door Orsilia Dinge