Hooghart: ‘CLO heeft nooit aan tafel gezeten bij recente loonsverhoging’

‘’Het wettig bestuur van het Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO), heeft tijdens de gesprekken over de recente loonsverhoging van 17 procent, nooit aan tafel gezeten met de president, zoals in de media is verschenen. Wij voelen ons misbruikt en de leden ook”, zegt één van de twee voorzitters van de CLO, Ronald Hooghart in gesprek met een lokaal medium. Hooghart zegt een brief aan de president te hebben gericht, waarin de president wordt gevraagd de organisatie binnen een bepaalde tijd uit te nodigen voor een gesprek. Indien de president geen gehoor hieraan geeft, ‘’zal de regering, met name de president, de consequenties ervan merken”, stelt Hooghart.

Hij geeft aan via de media vernomen te hebben dat er overleg plaatsvond tussen de regering en de vakbonden. “Erger nog moet ik via de media vernemen dat mijn organisatie aanwezig was tijdens deze gesprekken en dat wij hebben ingestemd met 17 procent loonsverhoging.” Volgens Hooghart zullen leden van zijn organisatie, ‘’nooit en te nimmer instemmen met 17 procent, gezien dat niet is wat was afgesproken’’.

Volgens Hooghart is met de vakcentrale overeengekomen dat een loonsverhoging van 25 procent toegekend zou worden. “Bij aankomst van de huidige regering is ruimte gevraagd en is gevraagd, 25 procent aan te houden. Je kunt dan niet plotseling bepalen dat je 17 procent uitkeert. Wij accepteren dat niet.”

Ook kan het volgens hem niet door de beugel dat het wettig bestuur nooit een uitnodiging heeft gehad. “De landsdienaren verenigd binnen de CLO hebben ernstige bezwaren tegen deze gang van zaken. Ze doen een beroep op de president om dit pad van heilloze ondemocratie per direct te verlaten”, stelde Hooghart.