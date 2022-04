Essed hoopt op snel begin hoger beroep 8-decemberstrafproces

De advocaat van de nabestaanden in het 8-decembermoorden strafproces, Hugo Essed, hoopt dat het proces in hoger beroep van Desi Bouterse, snel begint. Essed zegt in het programma ABC Aktueel, dat de hoop erop gericht was, dat in het eerste kwartaal van 2022, het hoger beroep zou aanvangen. ‘’Kennelijk is dit niet gelukt, omdat het Hof van Justitie heel veel werk heeft. Ik heb geen zicht, hoe lang dit normaal bij strafzaken duurt, maar er zijn wel termijnen voor het instellen van hoger beroep. Hoe snel dit beroep behandeld zal worden, is nog niet duidelijk.” Volgens Essed is er sprake van overmacht, dat het Hof er niet aan toe gekomen is, de zaak in hoger beroep te behandelen. ‘’Als de zaak eenmaal op de rol is, verwacht ik niet dat het lang gaat duren, omdat ik verwacht, dat de hoofdverdachte zich wederom zal beroepen op zijn zwijgrecht. Het enige wat er nog te doen is, is de zaak proberen te rekken, weet niet welke spitsvondigheden zijn advocaat nog vindt in de wet. Maar dat zal allemaal niet lang meer duren”, aldus Essed die hoopt dat het hoger beroep in 2022 wordt afgerond.