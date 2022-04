Regional Director Unicef bezoekt minister Kuldipsingh

Minister Rishma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J), heeft op vrijdag 1 april, Jean Gough, Regional Director van het United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF), ontvangen voor een beleefdheidsbezoek. Er is gesproken over de kansen voor de jeugd, onderwijs en de geestelijke en mentale gezondheid van kinderen. Nicolas Pron, vertegenwoordiger van Unicef in Suriname en Guyana, was ook aanwezig. Directeur Jeugdzaken, Genti Mangroe, gaf aan dat het ministerie zich inzet om middels voorlichting jongeren ervan bewust te maken dat zij zich moeten blijven scholen. ‘’De bewustwording is vooral nodig bij vroege schoolverlaters en ook tienermoeders’’, zei Mangroe. Door middel van het verzorgen van vaktrainingen, her- en bijscholing komt het ministerie jongeren tegemoet en moedigt ze aan om steeds meer te ondernemen.

Gough vindt het belangerijk dat jongeren zich bewust zijn van hun mentale gezondheid. Zij is van mening dat er in de regio voldoende mogelijkheden zijn om jongeren te stimuleren om te ondernemen. Zij kijkt uit naar een goede samenwerking met Suriname om de mentale gezondheid van jongeren te versterken. Minister Kuldipsingh heeft benadrukt dat het belangrijk is dat kinderen reeds op de basisschool voorlichting krijgen over ondernemerschap, mentale gezondheid en kinderarbeid. Zij is van mening dat kinderen te allen tijde beschermd moeten worden tegen kinderarbeid. Zo noemde ze de voorlichtingsprogramma’s van het ministerie over kinderarbeid, die uitgezonden worden in meerdere talen.