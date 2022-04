PL gedenkt moskeeën in heilige maand Ramadan

De heilige vastenmaand Ramadan is reeds aangevangen. De Pertjajah Luhur (PL), de partij met de sociale kracht, heeft op maandag 4 april, 250 pakketten verstrekt aan verschillende moskeeën ter ondersteuning van de heilige maand Ramadan. Het voorzien van moskeeën van een levensmiddelenpakket is een jaarlijks terugkerend sociaal project van de PL, dat past in de context van de partij en de heilige maand Ramadan.

Partijvoorzitter Paul Somohardjo spreekt de hoop uit dat deze bijdrage van de partij helpt om de saamhorigheid onder de moskeeleden te bevorderen bij het ontvasten. Verder smeekt hij dat de leden alle zegeningen en de kracht van Allah mogen krijgen om de maand Ramadan succesvol af te ronden. Ook vraagt hij dat tijdens het vasten, er in de dua’s meegenomen wordt dat Suriname sterker en beter uit de crisis komt.

Somohardjo benadrukt dat de partij de moskeeën al jarenlang elk jaar gedenkt tijdens de heilige maand Ramadan en niet alleen als zij in de coalitie zit. De bedoeling is om de moskeebezoekers tegemoet te komen in verband met de vastenmaand. ‘’De PL heeft vanaf haar bestaan elk jaar weer, tijdens Ramadan een bijdrage geleverd aan de moskeeën middels het verstrekken van levensmiddelen, ongeacht of zij in de oppositie zit of in de coalitie. En dat is het verschil tussen ons en andere organisaties”, aldus Somohardjo.

Elk pakket bestaat uit: een zak rijst van 20 lbs, 5 kg aardappelen, 5 kg uien, 5 kg suiker, 1 kg zout, 1 pond knoflook, 3 liter spijsolie, 2 potten Nescafé oploskoffie elk 200 gram, 1 pot koffiecreamer, 5 grote dozen thee, 1 pak vegetarische maggieblokjes en 1 fles afwasmiddel. ‘’Niet de inhoud is belangrijk, maar de gedachte dat de partij meeleeft met de moslimbroeders en de moskeegangers”, aldus Somohardjo. De partijvoorzitter geeft aan, dat de realisatie van de schenking van de moskeepakketten te danken is aan de vrijwillige bijdragen van de partijleden en sympathisanten van de parij en de gotong- rojong gedachte. Hij vindt dat in deze moeilijke financiële situatie, het meer dan ooit geboden is om samen te bundelen en de gotong-rojong-gedachte te koesteren en voort te zetten. Op donderdag zal voorzitter Somohardjo de moskeeën in Nickerie gedenken.