Hakrinbank medewerkers voelen zich niet veilig op werkvloer

Kwestie molest op de werkvloer aanleiding voor spoed ALV

De Hakrinbank N.V. Werknemers Organisatie (HWO), heeft op maandag 28 maart een schrijven gericht aan de voorzitter van de bond, Guno Castelen met het verzoek een spoed ALV te houden, omdat volgens de medewerkers van de bank, zij reeds langer dan twee weken geconfronteerd worden met zeer verontrustende mediaberichten met betrekking tot molest op de werkvloer en de klokkenluidersregeling, die bijzonder negatieve gevolgen hebben voor het bankbedrijf, zowel nationaal als internationaal. “Als reactie op deze mediaberichten hebben zowel de directie als de RVC op 22 maart j.l. een circulaire/mededeling gestuurd naar het personeel. In hun schrijven wordt aan medewerkers gevraagd, vertrouwen te hebben in de klokkenluidersregeling voor wat betreft de veiligheid en anonimiteit. Op 26 maart 2022 zijn wij echter opgeschrikt door een bericht in het avondblad De West “Sexueel geintimideerde bankmedewerkster moest bewijsmateriaal vernietigen”. In dit bericht was er een afschrift van een overeenkomst met een klokkenluider, waarin afspraken zijn vastgelegd waarbij de klokkenluider geen last meer zou ondervinden van de CEO en dat zij dan zonder rancune haar werkzaamheden zou kunnen verrichten”, aldus de werknemers in hun brief aan Castelen. Volgens de HWO heeft het voormelde krantenbericht en de overeenkomst waarnaar wordt verwezen, bij hen de navolgende vragen doen oproepen als het gaat om het rondschrijven van de directie enerzijds en van de RVC anderzijds staan haaks tegenover de overeenkomst die in het betreffend avondblad staat opgenomen. De werknemers willen de bondsvoorzitter ook vragen hoe anoniem het klokkenluidersplatform is? “Bij de launch van het platform is aangegeven, dat de personeelsleden die melden volledig beschermd zijn. Deze bescherming blijkt niet uit het bericht van het betreffend avondblad. Wat houdt de bescherming die personeelsleden genieten precies in? Wat kan het HWO-bestuur gezamenlijk met zijn leden bewerkstelligen dat dit platform voldoende en werkelijke veiligheid en anonimiteit biedt aan alle medewerkers? De manager Compliance en de manager Risk, die de integriteit van de bank mede moeten helpen bewaken hebben volgens het betreffend krantenartikel, de klokkenluider ‘gedwongen’ bewijsmateriaal te vernietigen. Hoe dienen wij als bestuur en leden van HWO om te gaan met deze informatie? Hoe kunnen wij als HWO een personeelsbeleid afdwingen dat elke vorm van molest op de werkvloer afdoende aanpakt zonder aanziens des persoons?”, vragen de werknemers zich af. Deze vragen willen zij graag beantwoord krijgen in een spoed ALV. “Wij willen tevens een stappenplan formuleren om te geraken tot een veilige werkomgeving”, benadrukken de werknemers tot slot aan de voorzitter. Voorts vernomen wordt, heeft de bondsvoorzitter Castelen tot op heden geen officiële reactie gegeven op dit verzoek van de werknemers. Voorts vernemen wij, dat ruim 100 medewerkers deze brief hebben getekend en dat er binnen de bank thans een gespannen sfeer heerst vanwege alle onduidelijkheden in deze kwestie.