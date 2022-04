‘Niemand is tot op heden getransplanteerd’

Nierstichting vraagt president om in te grijpen

De voorzitter van de Nierstichting Suriname (NSS), Leon Brunings, heeft op 4 april een schrijven gericht aan president Chandrikapersad Santhoki, waarin verwezen wordt naar een persbericht van 16 december 2021 en het aanbieden van hun petitie op 11 oktober 2021. De NSS vestigt nogmaals haar hoop op de president om in te grijpen. “Uw ministers van BIBIS en Volksgezondheid hebben op l7 december 2021 publiekelijk verklaard dat de eerste niertransplantatie missie in het eerste kwartaal van 2022 zou worden uitgevoerd in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, waarbij meerdere patiënten geopereerd zouden worden. De NSS heeft bij herhaling haar twijfels geuit over het amateuristisch optreden en het ontbreken van een professioneel plan voor de niertransplantaties. Uw ministers schaden aantoonbaar het belang van de nierpatiënten. Ook nu blijken hun woorden “holle frasen” te zijn. Niemand is tot heden getransplanteerd”, aldus de voorzitter van de NSS. De NSS vindt deze situatie nog steeds erg zorgelijk en vraagt aan de president, om in te grijpen. Volgens de NSS is ook de belofte om opgenomen te worden in het stakeholders platform door beide ministers geschonden. “De situatie is uitzichtloos geworden, terwijl u beloofd had dat u de patiënten niet in de steek zou laten. De geloofwaardigheid van de regering staat ter discussie”, stelt de NSS. De nierstichting heeft met haar schrijven een dringend beroep gedaan, zodat de president erop toeziet dat de voorbereidingen voor de uitvoering van de niertransplantaties op transparante wijze plaatsvinden, zodat er getoetst kan worden of continuïteit capaciteit en duurzaamheid gewaarborgd zijn.

“De betreffende ministers hebben immers een volledig plan van maart 2021 om moverende redenen gewoon opzij gezeten zijn een geheel nieuw traject ingeslagen dat nog geen enkele structuur en perspectief laat zien. Dit ten koste van de patiënten die nu een menswaardig bestaan wordt onthouden. President, wij van de Nierstichting Suriname hebben het belang van de nierpatiënten hoog in het vaandel en zien graag spoedige acties voor de transplantaties voordat er meer partijen komen te overlijden. Wij informeren u dat de 17 december 2021 getekende MoU tussen de Regering van de Republiek Suriname-AuMc-Stg. VUmc-SVZ-AZP op 1 april 2022 zou vervallen. Wij hebben geen informatie ontvangen over eventuele verlenging dan wel beëindiging. Hiermee is de onzekerheid toegenomen en kunnen we niet vertrouwen op de toezegging van een aanvang in juni 2022.

Tevens is er ook nog geen plan gepresenteerd dat de continuïteit, capaciteit en duurzaamheid moet waarborgen en ook geen door de President beloofd communicatie platform ingesteld. Wij zijn te allen tijde bereid onze noodkreet toe te lichten en zien uw reactie tegemoet”, zegt de NSS tot slot.