Mogelijk weer veerboot Paramaribo-Commewijne

Volgens de minister van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT), Albert Jubithana, zal er mogelijk weer een veerboot tussen Paramaribo en Meer-zorg worden ingezet. Dit zei de bewindsman afgelopen week in een radio- interview. Hij wist te vertellen dat de gesprekken over het wederom operationeel maken van de veerverbinding, al behoorlijk vergevorderd zijn.

Jubithana zei dat de grondslag voor het wederom op gang komen van de veerboot te maken heeft met het fileprobleem, waarmee het district Commewijne dagelijks te maken heeft. De minister zei dat de brug de dagelijkse files niet meer kan verwerken. “Er zijn dagelijks kilometers lange files aan weerszijden, van de brug. De herintroductie van de veerboot, zal hierin verlichting moeten brengen”, aldus de bewindsman. Volgens hem zijn alle betrokken ministers reeds in overleg met elkaar en is het de bedoeling dat de herintroductie van de veerboot, dit jaar nog zal plaatsvinden. “Dit is iets wat wij aan de samenleving verplicht zijn”, zei Jubithana. Ook de beloofde brug zal er komen volgens de minister, echter is dit een oplossing op langere termijn. Hoewel de bouw van een tweede brug op verschillende momenten is aangekaart door de president, is er volgens Jubithana nog geen verdere ruchtbaarheid aan het plan gegeven. Wel wist de minister van Openbare Werken, Riad Nurmohamed, de samenleving eerder te verzekeren, dat de aanvang van een bouw van de brug nog voor de verkiezingen van 2025 een feit zal zijn.