SLM-toestel maakte tussenlanding voor medical emergency

Passagier blijkbaar overleden aan boord

Andy Vliese, woordvoerder van de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (SLM), zei in gesprek met een lokaal medium, dat het toestel PY-994 waarmee de SLM de route Paramaribo – Amsterdam onderhoudt, op zondagavond een voorzorgslanding in Portugal heeft moeten maken. Dit vanwege een medical emergency, waarbij een passagier blijkbaar het leven heeft gelaten aan boord. Vliese vertelde dat dit voor nog meer frustratie bij de medepassagiers heeft gezorgd, die blijkbaar niet tevreden waren over de algehele dienstverlening aan boord van deze vlucht.

Vooral op social media zijn er heel wat negatieve berichten geplaatst over de SLM. Vliese zei dat er helaas geen verdere informatie verschaft kan worden. “Omdat de SLM zeker over individuen geen verdere uitspraken kan en mag maken, en zeker niet uit respect voor de familie, met deze statement zal ik vooralsnog moeten volstaan”, aldus Vliese.