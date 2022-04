Curaçao heeft tijdens de corona-pandemie niet stilgezeten

Herstart promotieactiviteiten in volle gang

Na een periode van bijkans twee jaar heeft de Curacao Tourist Board op 1 april officieel het sein gegeven aan de Surinaamse bevolking dat haar eiland klaar staat om de Surinaamse toerist te ontvangen. Dit werd gedaan door middel van het onthullen van een Billboard op het terrein van Waldos Travel aan het Kerkplein. In de Royal Ballroom werd er afgelopen vrijdag een infosessie gehouden met verschillende stakeholders en mediahuizen, en daarbij kwam duidelijk naar voren hoe de verschillende organisaties op Curaçao niet stil hebben gezeten, ondanks de pandemie. Eileen Isebia, Medical & Wellness Tourism facilitator vertelde dat Curaçao zich meer is gaan richten op medical wellness, gezien mensen elk op een andere manier om zijn gegaan met ziek worden. “De een had het zwaar te pakken, de ander kon ermee omgaan en een aantal mensen zijn gestorven tijdens deze pandemie. Belangrijk is dat we nu eruit komen en wat wij uit deze ervaring hebben geleerd, is dat selfcare heel belangrijk is. Goede verzorging, balans vinden in rust, gezondheid en werken. Dit is wat wij nu op Curaçao kunnen aanbieden”, aldus Isebia. De bedoeling van Medical Wellness is dat een ieder gebruik hiervan kan maken en dat er speciaal pakketten worden samengesteld die zijn afgestemd op de persoon. Ook in groepsverband wordt er rekening gehouden met de behoefte en type eisen van de verschillende personen. Het netwerk van de Medical & Wellness Tourism facilitator is zo breed, dat zij in contact is met alle verschillende organisaties op het eiland, waardoor de pakketten die betrekking hebben op Medical Wellness ook in combinatie worden aangeboden met andere bedrijven die diensten en attracties aanbieden.

Infomart

Het ligt in de bedoeling dat De CTB (Curacao Tourist Board) diverse promotie campagnes in Suriname zal houden, waarvan de eerste zaterdag 2 april, een mini InfoMart, al is gehouden. Via diverse mediakanalen zal het reizend publiek op de hoogte worden gehouden van de verschillende activiteiten die de komende tijd op het eiland zijn gepland. Tevens worden de Surinaamse partners van de CTB, de Surinaamse reisorganisaties, nauw betrokken bij de promotie activiteiten zodat ook zij hun clientèle nog beter van dienst kunnen zijn over vooral accommodatie mogelijkheden op het eiland.

Over Curaçao

Curaçao, het grootste van de ABC-eilanden, ligt net buiten de orkaangordel. Met temperaturen van gemiddeld 25 tot 28 °C het hele jaar door, is het altijd een perfecte tijd om het eiland te bezoeken. Het ligt op drie uur vliegen links boven Suriname. Het eiland met meer dan 35 stranden, divers erfgoed en een smeltkroes van 55 verschillende culturen. De koloniale gebouwen, forten, musea en andere bezienswaardigheden van het eiland laten je het rijke erfgoed verkennen. De unieke mix van Caribische en Europese flair wordt echt beter ervaren dan uitgelegd. De hoofdstad Willemstad is Unesco werelderfgoed, daar vinden reizigers een gevarieerd aanbod aan musea, cultuur en uitnodigende restaurants. In de Papiamentse taal van het eiland betekent ‘dushi’ lief, aardig of mooi, een perfecte samenvatting van de gastvrije geest van de mensen. Maar er is zoveel meer te ontdekken aan lokale cultuur, tradities en talloze activiteiten. Een bezoekje aan dit eiland is altijd onvergetelijk.