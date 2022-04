Commissie Beheersraad Waterkant gaat samenwerking aan met PURP

Start Waterkant-rehabilitatieproject eind dit jaar

Minister Albert Jubithana, van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) heeft onlangs de commissie Beheersraad Waterkant geïnstalleerd, De commissie zal samenwerken met ‘Paramaribo Urban Rehabilitation Program’ (PURP). Jubithana verklaarde tegenover een lokale nieuwsdienst, dat de waterkant vanaf de SMS-pier tot het Fort Zeelandiacomplex verfraaid zal worden om de plek toeristisch aantrekkelijk te maken. Jubithana zei, dat met alle ontwikkelingen die plaatsvinden op toerisme-gebied, er ook gekeken moet worden naar locaties waar toeristen vaak genoeg wandelen, zoals onze binnenstad. De bedoeling is dat het gedeelte van de binnenstad richting centrum een facelift zal krijgen en dat de geïnstalleerde commissie in samenwerking met PURP er werk van zal maken om dit te kunnen realiseren.

Volgens de bewindsman is het de bedoeling dat de commissie na goed overleg met de verschillende actoren, eind dit jaar zal starten met het rehabilitatie-project. Een structurele aanpak is hierbij van belang om het project tot een goed einde te brengen. Volgens de analyse zal het project hooguit een jaar duren.

Rabin Boeddha, voorzitter van de commissie Beheersraad Waterkant, zei in een interview tegenover een lokaal medium, dat na deze verandering van de waterkant, men zich makkelijk daar zal begeven en zich iets vrijer zal voelen. De huidige situatie ziet er niet zo fraai uit door de zwervers, die zich in de directe omgeving bevinden. Dit maakt dat de plek minder aantrekkelijk is voor andere burgers, en ook dat de veiligheid niet gegarandeerd is. Dit speelt een belangrijke rol en de aanpak van deze situatie is volgens Boeddha zeker een uitdaging. Boeddha benadrukte dat het de bedoeling is, dat er een duurzame oplossing gevonden wordt in de kwestie van de rondlopende zwervers, omdat de veiligheid centraal staat.