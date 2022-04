CDC: ‘Voldoende immuniteit zal helpen nieuwe covid-golf af te wenden’

Rochelle Walensky, de directeur van de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) verklaarde gisteren tijdens een persconferentie, dat de Amerikaanse bevolking nu voldoende immuniteit heeft, om enige bescherming te bieden tegen de meer besmettelijke Omicron BA.2-subvariant.

Volgens Walensky kan een hoge immuniteit helpen, een nieuwe Covid-golf af te wenden die ziekenhuizen overspoelt. “Het hoge niveau van immuniteit van de bevolking tegen vaccins, boosters en eerdere infecties zal enige mate van bescherming bieden tegen BA.2”, aldus Walensky.

Volgens een CDC-enquête van bloeddonormonsters, heeft naar schatting 95 procent van de Amerikaanse bevolking van 16 jaar en ouder, antilichamen tegen het coronavirus ontwikkeld.

Gezondheidsautoriteiten zeiden dat het hebben van antilichamen tegen het coronavirus echter niet noodzakelijkerwijs een infectie tegen zal houden. “De Omicron-variant, met zijn vele mutaties, heeft een verbeterd vermogen, om zowel de gevaccineerde als de mensen die eerder zijn geïnfecteerd, te infecteren.”

Volgens een onderzoek door wetenschappers in Qatar hebben mensen die zijn gevaccineerd, en die een boosterbehandeling hebben gekregen en degenen die zijn hersteld van een eerdere infectie, allemaal een hoge mate van bescherming tegen ziekenhuisopname door BA.2. Mensen die drie Pfizer-injecties toegediend gekregen hebben, hebben volgens de wetenschappers, de hoogste bescherming tegen ziekenhuisopname van BA.2 met 98 procent. Mensen die met twee doses Pfizer-vaccin geprikt zijn en degenen die hersteld zijn van een eerdere infectie, hadden vergelijkbare niveaus van bescherming tegen ziekenhuisopname, respectievelijk 76 procent en 73 procent.

Zelfs als de BA.2-variant, een toename van infecties in de Verenigde Staten (VS) aanwakkert, er mogelijk voldoende immuniteit bij de bevolking zal zijn om een ​​grote uitbraak van ernstige ziekten te voorkomen, en die ziekenhuizen overweldigt.

Gezondheidsautoriteiten in de VS hebben afgelopen maandag gemeld, dat gemiddeld ongeveer 25.000 nieuwe coronainfecties werden geregistreerd. Volgens gegevens van de CDC, betreft het een daling van 4 procent ten opzichte van de week ervoor. Het aantal mensen dat met Covid in het ziekenhuis is opgenomen, is gedaald tot het laagste niveau sinds 2020. Volgens de gezondheidsautoriteiten in het Verenigd Koninkrijk (VK) en Denemarken is de BA.2-variant ergens tussen de 30 en 80 procent meer overdraagbaar dan de eerdere versie van de Omicron-variant. Wetenschappers in het VK, Zuid-Afrika en elders hebben ontdekt dat BA.2 mensen over het algemeen niet zieker maakt dan BA.1, die minder ernstig was dan de Deltavariant.

Vorige maand vertelde dr. Anthony Fauci, epidemioloog en arts van de Amerikaanse president Joe Biden, dat infecties toe zouden kunnen nemen als gevolg van de BA.2-variant. Volgens de CDC vertegenwoordigt de BA.2 nu 72 procent van de circulerende Covid-varianten in de VS. “Het heeft snel de eerdere versie van de Omicron, BA.1, verdrongen die de enorme infectiegolf in de winter veroorzaakte.” Begin februari vertegenwoordigde BA.2 volgens Fauci, ongeveer 1 procent van de Covid-varianten in de VS. “BA.2 is nu de dominante Covid-variant in elke regio van het land, met de hoogste circulatie in het dichtbevolkte noordoosten, een herhaald epicentrum van de pandemie in de VS BA.2 vormt meer dan 80% van de circulerende varianten in New England, New York, New Jersey, Puerto Rico en de Maagdeneilanden.”