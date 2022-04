Somohardjo: ‘Volgende verkiezingen minimaal 2 zetels in Nickerie’

Volgens de voorzitter van Pertjaja Luhur (PL), Paul Somohardjo, heeft de verhuizing van hem naar Nickerie, de partij alleen maar meerwaarde opgeleverd. “De mensen zijn misleid door pakketten, maar intussen zijn ze allemaal teruggekeerd naar huis. De PL komt bij de volgende verkiezingen met zeker twee of misschien zelfs meer zetels uit de bus”, aldus de voorzitter in gesprek met een lokaal medium. Somohardjo zegt dat hij dit met overtuiging kan stellen, gezien de mensen dagelijks naar hem toekomen en aangeven uit teleurstelling te hebben gehandeld.

Ook de verdeeldheid die heerste in de partij, heeft volgens Somohardjo, de partij de das omgedaan. “Een ieder weet dat verdeeldheid breekt, maar dat eenheid macht geeft. Kijk maar naar de groep die is getogen naar het ministerie van Binnenlandse Zaken voor een vrije dag. Ik vind dat de groep er recht op heeft”, aldus Somohardjo.

Hij zei niet te stunten met pakketten om stemmen te winnen, maar dat het verstrekken van goederen tijdens de Ramadan, een jaarlijks evenement is. “We hebben het twee jaren niet gedaan vanwege Covid-19, maar nu zaken zijn versoepeld zijn we er weer”, aldus de voorzitter. Hij zei er geen moeite mee te hebben dat andere coalitiepartners ook zijn overgegaan tot de pakkettenverkoop. “We gaan door een zware crisis en iedereen die hulp kan verlenen, is welkom. We moeten wel niet gaan lenen om te helpen, anders gaan we naar een situatie van voor 2020”, aldus Somohardjo.