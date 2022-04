WHO: ‘Uitbraken van knokkelkoorts, gele koorts en zika voorkomen’

Wereldwijde toename van de ziekten

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft kort geleden meegedeeld, dat arbovirussen nu een bedreiging voor de gezondheid van 4 miljard mensen in tropische en subtropische gebieden zoals Brazilië en Angola vormen. Arbovirussen komen volgens de WHO, voor bij ziekten zoals dengue, gele koorts, chikungunya en zika. “Om een ​​nieuwe pandemie te voorkomen, heeft de WHO, zojuist een plan gelanceerd dat zich richt op de bestrijding van ziekten veroorzaakt door muggenbeten”, aldus de WHO.

Effectieve en gecoördineerde reactie

Volgens het agentschap vormen dengue, gele koorts, chikungunya en zika een grote bedreiging voor de gezondheid in tropische en subtropische zones en nemen de uitbraken wereldwijd toe. Mike Ryan, WHO-deskundige verklaarde, dat het project, gezondheidsautoriteiten wereldwijd in staat zal stellen om brede, maar gerelateerde bedreigingen te bestrijden. Ryan vertelde dat er een dringende behoefte is opnieuw te beoordelen hoe hulpmiddelen om overdracht te bestrijden, kunnen worden gebruikt om een ​​effectieve reactie, opgeleid en uitgerust personeel en betrokkenheid van de gemeenschap te garanderen.

Uitbraken komen vaker voor

“De focus van het Global Arbovirus Initiative is te concentreren op risicomonitoring, pandemiepreventie, detectie en respons”, aldus de WHO. Het VN-agentschap waarschuwde dat internationale actie dringend vereist is, vanwege de frequentie en omvang van uitbraken van arbovirussen, vooral die welke worden overgedragen door de Aedes-mug.

“De overdracht van deze ziekten komt vaker voor als gevolg van klimaatverandering, bevolkingsgroei en toenemende verstedelijking.”

Symptomen die tot de dood kunnen leiden

Volgens de WHO worden jaarlijks 390 miljoen mensen in de 130 landen getroffen door dengue. Volgens de WHO kunnen de muggenbeten, hemorragische koorts en zelfs de dood veroorzaken. Ook gele koorts veroorzaakt een hoog risico op uitbraken in 40 landen, met geelzucht, ernstige hemorragische koorts en zelfs de dood tot gevolg. Volgens de WHO is chikungunya minder bekend, maar toch is de ziekte aanwezig in 115 landen en veroorzaakt het ernstige artritis.

Op zijn beurt werd het zika-virus bekend in 2016, toen een epidemie in 89 landen handicaps bij pasgeborenen en micro-encefalie veroorzaakte.

De WHO herinnert zich eraan dat er een vaccin is tegen gele koorts, maar niet voor andere ziekten. ”Daarom is de beste manier om ziekte te voorkomen, jezelf te beschermen tegen muggenbeten”, aldus de WHO.