‘Veerverbinding tussen Suriname en Frans-Guyana is gegarandeerd’

Minister Albert Jubithana van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT), heeft tegenover een lokaal medium verklaard, dat de veerverbinding tussen Suriname en Frans-Guyana gegarandeerd blijft. Er deed zich namelijk onlangs een incident voor bij de stijger te Albina, die momenteel instabiel is. Door bodemerosie zijn enkele palen van de steiger in de diepte verdwenen. Een delegatie van het ministerie van TCT is toen naar Albina vertrokken om de situatie te bekijken. Volgens Jubithana, zullen er voor de dienstverlening extra ‘’safety security veiligheden’’ betracht moeten worden. De steiger rust momenteel op een heel groot ponton, die aan weerszijden van de steiger door zes palen stevig wordt vastgehouden. Deze situatie is voor de Fransen onveilig en dat is kenbaar gemaakt. Volgens de bewindsman is er een grotere veerboot aangeschaft, die hooguit vijfendertig voertuigen kan vervoeren en waar zeker vier, veertig voet containers op kunnen. De N.V. Havenbeer heeft deze operatie binnen haar portefeuille. De veerboot die de route tussen Saint Laurent en Suriname onderhoudt, heeft door het voormelde incident, aan de voorzijde lichte schade opgelopen, de boot kwam namelijk tegen de palen aan, die reeds schuin stonden. Het incident is onmiddellijk gerapporteerd aan de Franse autoriteiten, die vervolgens contact hebben gemaakt met hun Surinaamse counterparts.

Ondanks dit incident en het bewaren van de veiligheid der opvarenden, is het stopzetten van de veerverbinding, nog niet aan de orde gekomen.

Volgens Jubithana wordt de situatie op de voet gevolgd. Op het commissariaat van Paramaribo Noord-Oost hebben diverse Surinaamse actoren van gedachten gewisseld over de situatie te Albina. De bewindsman zei voorts dat de nodige aanpassingen gedaan zullen worden, zoals het vervangen van palen, die door bodemerosie niet meer stevig genoeg zijn om de dienstverlening aldaar te kunnen garanderen. Het vervangen van de extra palen naast de ponton, zal binnen vijf weken moeten geschieden, zodat de oprij brug weer stabiel is.