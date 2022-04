Versoepeling Covid protocollen op basis van epidemie logische cijfers

Drs. Rakesh Gajadhar Sukul, directeur van Volksgezondheid, verklaarde onlangs tegenover een lokaal medium wat geleid heeft tot versoepeling van de Covid protocollen. Sukul zei dat er is gekeken naar de epidemie logische cijfers en daaruit is geconstateerd dat er recentelijk minder Covid gevallen zijn, en minder patiënten in de ziekeninrichting belanden. Aan de hand van deze resultaten zijn er minder restricties en kan er weer bewogen worden binnen die samenleving. Tegelijkertijd moet er wel beseft worden dat de gezondheidszorg eerder geconfronteerd was met een zeer hoog percentage wat de positieve testen betreft, aan de hand van het aantal testen dat afgenomen werd. Dat gaf aan dat er zich behoorlijk wat positieve mensen bewogen in de samenleving zonder zich te laten testen. Volgens Sukul hoeven burgers die in contact zijn gekomen met Covid positieven niet in quarantaine, en zij die Covid positief getest zijn, maar milde of geen klachten vertonen, kunnen normaal naar hun werkplek, maar wel met een mondneusmasker op, zodat je verdere besmetting kan voorkomen. Er is volgens Sukul besloten dat de artsen niet meer verplicht worden om alle burgers, die verdacht worden van Covid-19 te laten testen; die handeling zal niet meer geschieden. Momenteel zullen alleen de patiënten die opgenomen moeten worden, en die vermoedelijk Covid verschijnselen hebben, worden getest op het virus. De Covid cijfers zullen uiteraard in de gaten gehouden worden en zullen geïncorporeerd worden in het surveillance systeem voor infectieziekten, in samenspraak met het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG), waar het BOG voor verantwoordelijk is. Van daaruit zal de Covid situatie gemonitord worden

Volgens Sukul is uit inzichten gebleken dat onze vaccinatiegraad niet hoog genoeg is. De samenleving krijgt de gelegenheid zich te laten vaccineren, ter bescherming tegen het Covid-virus, zodat er geleidelijk kan worden gewerkt aan nog meer versoepeling, waardoor de samenleving in het nieuwe normaal terecht kan komen waar er haast geen maatregelen meer zullen zijn, aldus Sukul.