Litouwen koopt niet langer Russisch gas

Het afgelopen weekend heeft Dainius Kreivys, de Litouwse minister van Energie bekendgemaakt dat de Russische gas volledig wordt stopgezet. Dit komt nadat de Russische president Vladimir Putin zeer recentelijk aangekondigd heeft, de betalingen voor Russisch gas alleen in roebels te willen ontvangen. “De eis van Rusland om zijn betalingen in roebels te ontvangen is zinloos, omdat Litouwen niet langer Russisch gas koopt”, aldus Kreivys.

Hij vertelde dat het een keerpunt in de geschiedenis is van energie onafhankelijkheid van het land. “Wij zijn het eerste land in de Europese Unie, dat gas door Gazprom geleverd ontvangt en dat onafhankelijk wordt van Rusland”, aldus Kreivys. Hij haalde vervolgens aan, dat dit het resultaat is van een samenhangend en meerjarig energiebeleid. “Afgelopen zaterdag was het volume van de directe invoer van Russisch gas gelijk aan nul, en dat zou in de toekomst zo moeten blijven.” Volgens een verklaring van het Litouwse ministerie van Energie zijn de aankopen van Russisch gas volledig stopgezet. De behoeften zullen voorzien worden via de terminal voor vloeibaar aardgas (LNG) in Klaipeda. Kreivys onthulde, dat er elke maand een instroom van drie grote LNG-schepen zal zijn, wat genoeg zal zijn voor de vraag. Tegelijkertijd werd er ook aangegeven dat gas ‘indien nodig’, binnen kan komen via de bestaande verbinding met Letland, en vanaf 1 mei via Polen.

Polen heeft ook gepleit voor het stoppen van de energiehandelsbetrekkingen met Rusland, maar heeft die stap nog niet gezet. Mateusz Morawiecki, de Poolse premier verklaarde vorig week, dat het land alles zou doen om te stoppen met het kopen van energieproducten uit Rusland. Morawiecki drong er bij andere Europese landen op aan dezelfde stappen te volgen en verdedigde de invoering van een belasting die degenen zou straffen die zich niet aan dit doel hielden.

Op 8 maart verklaarde de Europese Commissie dat het mogelijk was haar vraag naar geïmporteerd aardgas uit Rusland tegen het einde van het jaar met tweederde te verminderen. De VS van hun kant promoten een grotere winning en levering van gas aan Europa. Eerder had Duitsland de certificering van de Nord Stream 2-gasleiding opgeschort, die tot doel heeft de energieverbindingen tussen Rusland en Duitsland te versterken. Volgens gegevens van Eurostat, het Europese bureau voor de statistiek, was Rusland in 2019 de belangrijkste leverancier van olie aan de Europese Unie, met 26,9% van de totale invoer van ruwe aardolie, een cijfer dat oploopt tot 41,1% in het geval van gas en tot 46,7% bij kolen. In het geval van Portugal komt het aanbod van Russisch gas overeen met ongeveer 10% van het totaal dat vorig jaar op de markt kwam (de eerste import uit Rusland was in 2019).