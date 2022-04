I Faya is meer dan een zanger

Reggae, dancehall en hiphopartiest I Faya (Freddy Main), is naast zanger ook producent, cameraman, editor en tekstschrijver. Als manusje van alles vervult hij in hoogst eigen persoon alle rollen in de productie van zijn nummers en videoclips. De artiest gelooft dat er veel ruimte is voor de lokale muziek om te groeien, nu de beperkingen die gepaard gingen met de covid-pademie, langzaam maar zeker plaatsmaken voor het leven van alledag.

‘’We moeten als Surinaamse artiesten meer aandacht geven aan netwerken. We hoeven ons niet in hokjes op te delen of groepjes te vormen. Ik praat daarom niet zo vaak over ‘bundelen’. Netwerken geeft de ruimte om verspreid te zijn en toch samen te werken. Door te netwerken, kunnen wij als artiesten onderling meer bereiken door elkander aan te vullen. Sommige artiesten en andere mensen in de branche, hebben een studio, een backgrondband, een marketingbureau of een transportbedrijf. Wanneer we die dingen nodig hebben, laten we zoveel mogelijk samen kopen’’, aldus I Faya. Hij zegt dat het publiek genoeg geld uitgeeft aan muziek en andere takken van de showbizz, en hoopt dat arties-ten de komende tijd door slim te netwerken, een beter aandeel daaruit zullen verdienen.

Hoewel hij woont en werkt in Frans-Guyana, heeft de artiest dit jaar meer in petto voor zijn geboorteland Suriname. In aanloop naar de lancering van een dancehall album dit jaar, heeft I Faya contact gezocht met Surinaamse artiesten en andere actoren. Voor het boosten van zijn muziek overweegt I Faya in zee te gaan met een promonetwerk dat zowel in Frans-Guyana als in Suriname vertegenwoordigers heeft die artiesten centraal stellen zonder zelf op de voorgrond te treden. I Faya’s repertoire telt drie singles: ‘Srefidensi’, ‘Nine’ en ‘Sun Shine’ en twee albums van elk vijf tracks. Van de twee albums is er één reggae (You) en één rap (Vybz). De artiest hecht heel veel emotionele waarde aan het nummer ‘Paradise’ dat hij samen met zijn moeder (I Juba) heeft gezongen. Paradise is een nummer uit het album ‘You’. I Faya staat geregistreerd bij SACEM, de Franse Vereniging van auteurs, componisten en uitgevers van muziek.