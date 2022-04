‘Zeg me wie je vrienden zijn en ik zal zeggen wie gij zijt.’ Een oud gezegde, maar waar je toch verschillende kanten mee op kan. Je zou ook kunnen zeggen: ‘soort zoekt soort’ en houdt daar natuurlijk uit eigen wil of naar aanleiding van bepaalde omstandigheden, aan vast. We weten zo langzamerhand, dat de wereld verdeeld is en in stand wordt gehouden in invloedssferen door machtige landen, die zowel economisch, financieel en militair het voor het zeggen menen te hebben. En als een land onder invloed moet worden gebracht, dan kan dat op verschillende manieren. We hebben ruim een maand geleden tot onze ontsteltenis gezien, dat er in de 21e eeuw, nog steeds lieden zijn die denken soevereine staten hun wil te kunnen en willen opleggen door invasies te plegen en daarbij over te gaan tot de meest extreme uitingen van barbarisme en op grote schaal oorlogsmisdaden te begaan. In de Russische hoofdstad Moskou huist al decennialang een oorlogsmisdadiger in de persoon van Vladimir Putin, die het nooit heeft kunnen verwerken, dat het zogeheten Oostblok en het militaire Warschaupact, niet langer bestaan en dat ook de eens zo machtige Sovjet-Unie, is verdwenen. Putin, een ex-KGB-officier, wenst in de 21e eeuw zaken terug te draaien naar een situatie, zoals die voor 1989 was, en het moment dat de Berlijnse muur nog recht overeind stond en Duitsland in tweeën was gedeeld. De Russische bevolking treft geen blaam. Geen enkel volk heeft collectief een misdadige inslag en is daarbij vijandig gezind tegenover aangrenzende landen en zal ook niet eigenhandig overgaan tot aanvallen van andere staten. Maar er heerst een schurkenbende bij de uitvoerende macht in Rusland onder leiding van de autocraat en misdadiger Putin, die het Russische leger wenst te misbruiken, om zijn expansionistische plannen gestalte te geven. Oekraïne, vele decennia een vazal van Moskou, wenst al jaren zijn eigen democratische weg te bewandelen en zich aan te sluiten bij de Europese Unie en de Noord-Atlantische Verdrags Organisatie, NAVO, het militaire bondgenootschap van het Westen, met aan de leiding de Verenigde Staten van Amerika. En dat land is nou juist de persoonlijke vijand van de zieke demagoog Vladimir Putin, die zelfs bereid schijnt te zijn kernwapens in het Oekraïne-conflict in te zetten, om zijn dromen van een wederom groot en machtig Rusland gestalte te geven. Putin is een even gevaarlijke misdadiger als Adolf Hitler, en tot alles in staat, als hij eenmaal in de gaten krijgt dat hij en zijn bende in het Kremlin, groot gezichtsverlies in de hele wereld zullen lijden. Putin wil de grote overwinnaar worden en is daarvoor bereid, nog vele duizenden, misschien wel miljoenen slachtoffers te maken. De Russische troepen hebben zich teruggetrokken rond de Oekraïense hoofdstad Kiev. Militaire specialisten uit het Westen hebben voorspeld, dat het niet om een terugtrekking gaat, maar om een hergroepering om op andere locaties aan een nieuwe aanval op Oekraïne te beginnen, vermoedelijk het Donbas gebied. Ook aast Putin op de zuidelijke havensteden van Oekraïne, Mariupol, Cherson en nu ook Odessa. Putin wil een betere doorgang naar de door hem in 2014 geannexeerde Krim realiseren en met de inname en bezetting van de meest voorname havens van Oekraïne, Mariupol, Cherson en Odessa, het buurland zijn exportmogelijkheden grotendeels ontnemen. Ook een ongehinderde toegang tot de Zee van Azov en de Zwarte Zee, is voor Putin van het allergrootste belang, al moet hij daarvoor de Oekraïense bevolking in deze steden uitroeien en alle bestaande objecten militair vernietigen. Het hoeft geen betoog, dat er door de Russen op grote schaal oorlogsmisdaden worden gepleegd en genocide aan de orde van de dag zijn. Het afgelopen weekend werd gemeld dat de Russiche troepen bij hun zogenaamde terugtrekking aan de rand van Kiev, maar liefst 400 ongewapende burgers hebben vermoord en hun ontzielde lichamen in het openbaar hebben laten liggen. Een grotere oorlogsmisdaad is nauwelijks in te denken. Door buitenlandse experts werd dan ook terecht gesproken over schendingen van Geneefse Verdragen en wel met betrekking tot oorlogsmisdrijven en het oorlogsrecht. Met de beschuldigende vingers wordt zeer nadrukkelijk gewezen naar de misdaden die door Russische troepen in Oekraïne tegen ongewapende burgers worden gepleegd. Putin is een oorlogsmisdadiger en zal voor het gerecht gesleept moeten worden.

Dit commentaar begonnen wij met wie je vrienden zijn in het leven en hoe je die uitkiest. Suriname heeft in de periode 2010-2020, ook een stel zeer bedenkelijke landen uitgezocht om daarmede hechte vriendschappelijke relaties mee te blijven onderhouden en aan te knopen. We noemen daarbij dictatoriale regiems van Venezuela, Cuba, Equatoriaal Guinea, Iran, Nicaragua, China en natuurlijk het schurkregiem van Vladimir Putin. We gingen zelfs zover, om de mogelijkheid te openen, dat Russen visumvrij naar Suriname konden reizen. Natuurlijk weten wij allemaal dat het regiem Bouterse (2010-2020) in groot isolement verkeerde en dat veel fatsoenlijke landen hun neus voor zijn regering hebben opgehaald en we een pariastatus hadden verworven. Dus uit pure noodzaak is het regiem Bouterse er toen toe overgegaan banden met zeer ondemocratische regiems en zelfs een schurkstaat als Rusland, aan te gaan. Op een gegeven moment was het zover dat meneer Sergei Lavrov, de Russische minister van Buitenlandse Zaken, hier met open armen werd ontvangen. Als het Surinaamse volk op 25 mei 2020 niet anders had beslist, door Bouterse en kliek weg te stemmen, zaten we vandaag bij Putin op schoot en hadden wij vrijwel zeker in de VN, niet tegen zijn misdadige invasie in Oekraïne gestemd. Gelukkig heeft Suriname verstandig gekozen en worden we internationaal anders bekeken en dan wel in het bijzonder door de democratisch gezinden. Het is misschien ook goed, dat het Surinaamse volk ziet hoe criminelen als Putin handelen, wanneer ze erop uit zijn hun geografische invloedssferen naar eigen hand te zetten. Het is ons ook bekend, dat Putin grote invloed heeft in Venezuela en die gek in Caracas nog steeds niet in de gaten heeft, dat met Putin in zee blijven gaan, alleen maar verderf voor zijn land en volk zal opleveren. In ieder geval is het zo, dat de Russische invloed op het Venezolaanse eiland Marguerita niet onaanzienlijk is en daar dient ook verandering in te worden gebracht. Suriname moet volwassener worden en dat geldt natuurlijk voor onze amateuristisch ingestelde politici, die van geopolitieke verhoudingen geen kaas hebben gegeten. Ook in de toekomst moeten wij daarom in staat zijn goede afwegingen te maken, alvorens we in de boot stappen met een volgende usurpator als Vladimir Putin.