Schaarste aan voer zorgt voor stijging kipprijzen

De prijs voor een kilo kip is binnen enkele weken aanzienlijk gestegen. De prijs voor een kilo ligt nu tussen SRD 80 – SRD 120. Volgens enkele pluimveehouders is de prijsstijging het gevolg van de schaarste aan voer. Zij stellen dat zij dagelijks al heel vroeg in een lange rij moeten staan om voer te bemachtigen. Ook is er volgens hen een limiet. “Je snapt dat wat je hebt verkocht, je niet opnieuw kunt inkopen om te kweken, want je weet niet als je in staat zal zijn ze te voeden”, zei een pluimveehouder uit het district Wanica aan de krant.

Volgens de pluimveehouders, weet niemand wanneer de voorraad weer wordt aangevuld en zij optimaal voer kunnen bemachtigen. “Meestal wanneer je zo een schaarste merkt, dan kan je al bijna met zekerheid stellen, dat zij de prijzen zullen aanpassen. Wat voor ons nog meer verlies betekent, want je gaat de kip niet duurder kunnen verkopen. De mensen kopen het nauwelijks meer”, zegt de pluimveehouder.

Vanuit de overheid is beloofd de sector tegemoet te komen met goedkoop voer vanuit het buitenland. Wanneer dit voer ons land binnenkomt, is volgens de pluimveehouders niet bekend.