Regeringsdelegatie zal gesprekken voeren met vertegenwoordigers padieboeren

Er reist donderdag een regeringsdelegatie af naar Nickerie om met boerenorganisaties te praten over de padieprijs. Dit heeft de minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, Albert Ramdin, dinsdagmiddag telefonisch meegedeeld aan Harinandan Oemraw, voorzitter van de Surinaamse Padieboeren Associatie (SPBA). Aan het verzoek van de bewindsman om de wegversperring die door ontevreden boeren was opgezet te Henar op te heffen, werd gehoor gegeven. Om kracht te zetten bij hun eis voor een betere padieprijs, hadden een groot aantal boeren de weg naar de Henarbrug woensdagmorgen voor enkele uren gebarriceerd.

Door de SPBA waren de boeren dinsdag via de media opgeroepen zich woensdagmorgen om negen uur te verzamelen bij een service station in Henar, niet ver van de Henarbrug, voor een vergadering. Een groep verhitte padieboeren had dinsdag bij de voorzitter van de SPBA erop aangedrongen, actie te voeren door de Henarbrug te barricaderen. De groep is het beu dat opkopers elk seizoen zonder enig overleg, de padieprijs aanpassen.

Voor de padieboeren was afgelopen maandag de maat vol, toen prijs plotseling van SRD 475 werd aangepast naar SRD 400. De boeren waren hierover niet te spreken en deden hun beklag bij het SPBA-bestuur.

Op verzoek van voorzitter Oemraw, is dinsdag niet overgegaan tot acties, omdat het probleem in een telefonisch onderhoud was voorgelegd aan president Chandrikapersad Santokhi. De president beloofde een oplossing te zoeken en de SPBA-voorzitter later op de dag telefonisch op de hoogte te stellen van het resultaat. Dit telefoontje is echter niet gekomen, wat aanleiding is geweest de boeren op te roepen zich dinsdag te verzamelen te Henar. Volgens de actievoerenden was de brug niet door hen bezet gehouden, maar door de politie. Het was de bedoeling twee aan twee over de Henarbrug te lopen en terug te keren, maar de protesterende landbouwers werden daarbij verhinderd door de politie die op de brug ging staan, zodat de actievoerenden niet verder konden. Het gevolg was dat de boeren op straat bleven staan en zo de weg versperden en zich aan beide kanten van de brug een file vormden van voertuigen die van en naar Nickerie gingen. Ondanks het verzoek van de politie om de wegversperring op te heffen, bleven de boeren de weg bezet houden.

De boeren kregen tijdens de actie ondersteuning van assembleelid Ebu Jones, die zei bereid te zijn om samen met de landbouwers, te strijden tot het bittere einde. Oemraw zegt aan de krant dat de acties niet zijn opgeheven, maar opgeschort. Hij geeft aan dat als de gesprekken met de regeringsdelegatie niet naar wens verlopen, de actie weer zal worden opgepakt. De boeren vragen zich af, waarom er niet wordt onderhandeld met hen alvorens de opkopers een prijs bepalen. De boerenorganisaties SPBA en de Vereniging van Padie Producenten (VPP), hebben elk een kostencalculatie gepresenteerd die neerkomt op een bedrag van meer dan SRD 500.