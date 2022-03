China kondigt mega-lockdown aan na Covid-besmettingen in Shanghai

De Chinese autoriteiten hebben gisteren de grootste lockdown afgekondigd die ooit tevoren in het land is doorgevoerd. Vanaf gisteren werd de oostkant van de stad afgegrendeld en vanaf vrijdag zal de westkant volgen. De regering verklaarde dat er tot 1 april Covid-testen zullen worden uitgevoerd op de inwoners. De afsluiting in deze regio in China komt op een moment dat de stad sinds het begin van de pandemie een record aan besmettingen heeft gebroken van Covid-19.

Afgelopen zaterdag hebben gezondheidsautoriteiten gemeld, dat 2.631 coronagevallen waren vastgesteld. De autoriteiten van Shanghai hebben meegedeeld dat de metropool tijdens de isolatieperiode wordt dichtgegooid. Fabrieken en bedrijven moeten werknemers vrijgeven voor thuiswerk en mogen niet werken, naast handels andere essentiële activiteiten. Als wereldstad met intense economische activiteit, had de Chinese regering de beslissing om de metropool volledig te isoleren, uitgesteld.

Sinds het begin van de pandemie heeft China een schema opgesteld en aangenomen met de naam ‘Covid Zero’, dat bestaat uit het isoleren van steden en het daarbij massaal testen van de bevolking wanneer een geval wordt gediagnosticeerd. Vanwege dit beleid ontstonden er veel gevallen van mensen die niet naar huis konden, na contact te hebben gehad met collega’s, die positief getest waren op Covid-19.