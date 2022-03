HANDENVOL WERK

Een kop in een lokale krant luidt: ‘Politie gaat optreden tegen illegale auto- en bromfietsraces’. Het is meer dan wenselijk dat de politie uiteindelijk maatregelen zal gaan nemen tegen deze wegpiraten, die vooral in de kleine uurtjes, misbruik maken van openbare wegen om er te racen en andere weggebruikers in gevaar brengen. Er zijn bepaalde bekende locaties waar deze lieden samenkomen om dan te racen. Vaak genoeg kan je een geldelijke weddenschap aangaan en er zijn zelfs lui, die hun geld en niet zelden vreemde valuta, inzetten op een bepaalde bestuurder en zijn voertuig. Een levensgevaarlijke illegale activiteit, waar vreselijke ongelukken uit kunnen voortvloeien. Er zijn bij deze straatraces, die zijn afgekeken uit het buitenland, geen veiligheidsvoorzieningen en bij ongelukken kan er dan ook niet snel hulp worden geboden. Het is daarom meer dan logisch dat de politie hier dient op te treden om ongelukken te voorkomen en ook verhinderen, dat er steeds meer van dit soort absurde en gevaarlijke activiteiten zich kunnen voordoen. Of de politie met haar huidige personeel en de bekende onderbezetting in staat zal zijn adequaat tegen dit fenomeen op te treden, is nog maar de vraag. Alvast zal ze snel op verschillende plekken waar deze races worden georganiseerd, moeten verschijnen en uitvalswegen kunnen blokkeren, om zo brom- en motorfietsen en auto’s, betrokken bij de races in beslag te kunnen nemen. Snelheid en een goed uitgewerkte strategie, zijn hierbij onontbeerlijk. De Motor Surveillance Dienst, MSD, zal nauw betrokken moeten zijn en het betreft zeker geen kleinschalige operatie, vooral als het gaat om snelle voertuigen, die rap weer kunnen verdwijnen als er maar eventjes via de mobiele telefoons kan worden doorgegeven, dat de politie in aantocht is. Dat de politie acties wil ondernemen tegen de wegpiraten, valt zonder meer toe te juichen, maar het is zeker zo dat elk initiatief in het kader van wetshandhaving om extra middelen vraagt en dat is vaak een knelpunt binnen het overheidsapparaat. We hebben gezien wat er allemaal van de Operatie Veilig Suriname aan het einde van het jaar is gekomen. Karu Wiri Faya, en we zijn de kerstdagen en het einde van het jaar doorgekomen zonder een opmerkelijk politieoptreden inclusief ondersteuning van andere veiligheidsstructuren. Laten we dan ook hopen dat de politie dit keer in de gelegenheid wordt gesteld een goede beurt te maken en de wegpiraten effectief een hak te zetten.