8e Curaçao InfoMart in Hermitage Mall

De 8e editie van de Curaçao InfoMart zal op 2 april aanstaande worden gehouden in de gangen van de Hermitage Mall ter hoogte van Galaxy. Dit keer in mini-vorm! Na een jaartje stil te hebben gezeten, zijn wij weer terug met onze jaarlijks terugkerende activiteit, die wederom vol verrassingen zal zijn.

Het ligt in de bedoeling om aankomende reizigers de gelegenheid te bieden de Info-Mart deze dag te bezoeken. De opening is om 11:00 uur en de activiteit zal duren tot 17:00u. Curaçao heeft eigenlijk nooit stil gezeten tijdens de pandemie! Er zijn in de tussentijd heel wat nieuwe hotels bijgekomen. Ook zijn er veel meer activiteiten ontplooid en is het aantal horeca outlets gegroeid.

Vanaf 2013 wordt de bekende Curaçao Info-Mart in Suriname gehouden om eenieder informatie te bieden over een reis naar het prachtig eiland Curaçao. Het doel van deze Info-Mart is om het contact met Suriname te behouden. Om deze reden heeft CTB besloten om de hotels en reisagenten vanuit Curaçao en Suriname middels deze beurs bij elkaar te brengen, zodat alle informatie ook dit jaar verstrekt kan worden, net zoals in de voorgaande succesvolle jaren. Het evenement trekt altijd veel bezoekers die alles willen weten over hun reis naar Curaçao.

De 7e editie van de Curaçao InfoMart vond virtueel plaats in 2020 en wel op 3 dagen in oktober. De 6e vond in 2019 plaats op twee locaties, te weten Midtown Mall Lelydorp en TBL Cinemas.

OVER CURAÇAO

Curaçao, het grootste van de ABC-eilanden, ligt net buiten de orkaangordel. Met temperaturen van gemiddeld 25 tot 28 °C het hele jaar door, is het altijd een perfecte tijd om het eiland te bezoeken. Het ligt op drie uur vliegen links boven Suriname. Het eiland heeft meer dan 35 stranden, divers erfgoed en een smeltkroes van 55 verschillende culturen. De koloniale gebouwen, forten, musea en andere beziens-waardigheden van het eiland laten je het rijke erfgoed verkennen. De unieke mix van Caribische en Europese flair wordt echt beter ervaren dan uitgelegd. De hoofdstad Willemstad Unesco werelderfgoed, daar vinden reizigers een gevarieerd aanbod aan musea, cultuur en uitnodigende restaurants. In het Papiaments, de taal van het eiland, betekent ‘dushi’ lief, aardig of mooi, een perfecte samenvatting van de gastvrije geest van de mensen. Maar er is zoveel meer te ontdekken aan lokale cultuur, tradities en talloze activiteiten. Een bezoekje aan dit eiland is altijd onvergetelijk.