Ambtenaren SoZaVo getraind in gebarentaal

Na een acht weken durende training vond op vrijdag 25 maart jongstleden, de certificaatuitreiking plaats aan twaalf ambtenaren van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) die hebben deelgenomen aan de cursus gebarentaal. De ambtenaren kregen hun certificaat overhandigd door SoZaVo-minister Uraiqit Ramsaran. De bedoeling van deze cursus, die in samenwerking met het Unicef is gegeven, was om de communicatie en dienstverlening naar doven en of slechthorenden te verbeteren.

Doordat Suriname partij is bij het verdrag inzake de rechten voor personen met een beperking, is het noodzakelijk om de verdragsbepaling na te leven. “Dat betekent dat Suriname de rechten en waardigheid van onze broeders en zusters met een beperking moet beschermen”, verduidelijkte minister Ramsaran. De minister bemoedigde de overige ministeries aan dit voorbeeld te volgen, zodat de dienstverlening vanuit de centrale overheid naar deze doelgroep verder wordt verbeterd. Doven en slechthorenden moeten volgens de minister, altijd met een tevreden gevoel het ministerie verlaten. “U bent het gezicht van het ministerie, laten wij al onze cliënten op een menswaardige manier behandelen en laten wij ze een service geven met een glimlach”, zei de minister tegen de ambtenaren.

Felicia Berggraaf-Redjosetiko, onderdirecteur Kategoriaal Maatschappelijk Werk van SoZaVo, heeft ook deelgenomen aan de cursus en vindt het belangrijk dat ook andere medewerkers de gebarentaal machtig zijn. Het ligt in de bedoeling de cursus ok te verzorgen aan personeel van verschillende afdelingen en van de wijkkantoren.

Trainer Etnel-Sewcharan was onder de indruk van de ambtenaren die middels het opvoeren van een toneelstuk, aantoonden dat ze de basis van de gebarentaal onder de knie hebben. “Dus de tijd is niet verloren gegaan om de gebarencursus te verzorgen. Men heeft het echt onthouden, men heeft meegedaan om het vandaag aan de minister te presenteren.”