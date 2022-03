‘Regering werkt aan goedkopere basisgoederen’

Alven Roosveld, woordvoerder van president Chandrikapersad Santokhi, zegt dat de regering zal zorgen voor betaalbare prijzen van basisgoederen. De regering zal nagaan wat er gedaan kan worden. “Binnen de handel heb je de groothandelaren, tussenpersonen en winkeliers.” Roosveld is van mening dat indien er geen tussenhandelaren zijn, producten goedkoper zullen zijn.

“Wat kunnen wij eraan doen dat de prijs die u betaalt voor de goederen, de prijs van de groothandel is met een kleine winstmarge daarop. Ik kan de bevolking garanderen dat het niet lang zal duren. Men moet nog even geduld opbrengen. De overheid zal identificeren hoe producten goedkoper aan de man gebracht kunnen worden’’, zei Roosveld in het SRS-programma Tak nanga wi tiriman op 28 maart.

“Als het moet dat de regering zelf winkels moet openen of als we plekken moeten aanwijzen, dan is dat het.” Roosveld gaf aan dat de regering voor het einde van de maand april, met een oplossing zal komen voor de prijsverhogingen.