MUNTSTUKKENVRAAGSTUK

Het is een probleem dat al jaren in dit land heerst, namelijk het ernstig gebrek aan geldstukken zoals we die kennen als het benodigde wisselgeld in de vorm van 5, 10, 25, 100 en 250 cent. Munten vervaardigd van een bepaald metaalmengsel, ook wel “legering” genoemd, van een bepaald slijtvast karakter en waarde. Deze geldstukken behoren tot ons wettig betaalmiddel en dienen in voldoende mate beschikbaar te zijn. Maar dat is al enkele jaren niet meer zo en heeft gemaakt dat een vervelende stagnatie ontstaat bij het verhandelen van en afrekenen van goederen, vooral wanneer de consument het juiste wisselgeld in muntjes, dient te ontvangen. Hoe de schaarste aan muntjes is ontstaan, valt moeilijk echt te verklaren. Muntjes zouden zijn verduisterd en omgesmolten, omdat het materiaal een aanzienlijke opbrengst zou opleveren. Er wordt tegenwoordig toch ook overal koper gestolen, omdat opkopers er grif voor zouden neertellen. Een soortgelijk misdadig handelen zou naar verluidt, het gebrek aan muntgeld in ons land, in de hand hebben gewerkt. Om wederom diefstal van een nieuwe partij munten te voorkomen, heeft de overheid volgens haar eigen mededeling, ervoor gekozen munten van een gewijzigd metaalmengsel te bestellen, die er qua uiterlijk identiek uitzien als de oude munten, waar thans zo een groot gebrek aan is ontstaan. Per eind van de vorige maand zouden deze nieuwe munten, die inmiddels zouden zijn gearriveerd in de Centrale Bank, in omloop worden gebracht. Dit nieuwe wettig betaalmiddel is naar wij vernemen, nog steeds niet of niet in voldoende mate in omloop gebracht, want er heerst nog steeds een groot gebrek aan deze muntstukken. Het laatste zorgt voor zeer groot ongerief bij winkeliers en klanten die niet het juiste wisselgeld kunnen ontvangen en vaak genoeg, genoegen moeten nemen met snoepjes of het wisselgeld gewoon voor de winkelier laten. Het gebrek aan muntgeld heeft er ook toe geleid, dat bepaalde malafide detailhandelaren, tot prijscorrectie c.q. prijsafronding zijn overgegaan. Een product dat bijvoorbeeld SRD19.50,- moet opbrengen, werd gewoon verhoogd naar SRD 20,- om geen wisselgeld meer te hoeven afdragen. Maar waarom worden de nieuwe muntjes niet in omloop gebracht? Een vraag waar de Centrale Bank en of het ministerie van Financiën, maar héél snel antwoord op moeten geven. Wel is het zo, dat muntjes ook wettig betaalmiddel zijn en dat al te veel op de markt brengen, ook een inflatoire werking kan sorteren. De financiële en monetaire autoriteiten zijn namelijk al maanden doende overtollig geld dat door de vorige regering in omloop werd gebracht, af te romen en het kan dan ook misschien begrijpelijk zijn, dat de muntgelden juist daarom mondjesmaat worden ingebracht. De monetaire autoriteiten hebben wel de taak het volk te vertellen, waarom het muntenvraagstuk, nog steeds niet echt is opgelost.