SEKSUEEL GEïNTIMIDEERDE BANKMEDEWERKSTER MOEST BEWIJSMATERIAAL VERNIETIGEN

Vorige week publiceerde de redactie van De West een artikel over diverse meldingen in het interne (en digitale) anonieme klokkenluidersysteem, ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag van een directeur van een grote commerciële bank. Deze meldingen werden naar verluidt, gedaan in het jaar 2021 door meerdere vrouwelijke bankmedewerksters. Vervolgens durfde een paar van deze vrouwen om aangifte te doen bij de politie tegen deze directeur wegens seksuele intimidatie op de werkvloer. Bij de politie verklaarde een van de slachtoffers, dat zij geruime tijd seksueel is gemolesteerd door de bankdirecteur, maar zij pas aangifte gedaan heeft nadat zij vernomen had, dat meerdere vrouwen slachtoffer waren geweest van deze directeur. Naar aanleiding van het bewuste artikel heeft de directeur in kwestie afgelopen week middels een interne circulaire getracht zijn personeel op andere gedachten te brengen. Hij sprak in zijn circulaire over te zijn opgeschrikt door “leugens” in de media en social mediaberichten inzake vermeende seksuele intimidatie/molest van vijftig vrouwelijke medewerkers door hem. In een lang betoog trachtte hij hen te overtuigen, dat hij respect heeft voor alle vrouwen en tot slot vroeg hij aan alle medewerkers, om geen waarde toe te kennen aan roddels en onwaarheden. “Ik realiseer me dat dit een grote uitdaging is, maar vraag u om vertrouwen te hebben in de integere werking van onze interne organen en relevante externe instituten met als resultaat dat de waarheid zal zegevieren”, aldus de directeur in zijn circulaire van dinsdag 22 maart 2022. Allereerst heeft dit medium nooit geschreven dat er 50 vrouwelijke medewerkers melding hebben gedaan van seksuele intimidatie, wij hadden gesteld, dat er naar verluidt ruim 50 meldingen zijn geweest in het klokkenluidersportaal tegen deze directeur van de bank, die ook teruggaan naar voorgaande jaren. Wij van ezijn van mening, dat deze man met dit schrijven heeft getracht om de medewerkers van de bank te intimideren en verder voor de gek te houden door hen te misleiden met een mooi verhaal, waar hij trouwens ook om bekend staat. Met dit “mooie” verhaal heeft hij voor de zoveelste keer geprobeerd om zaken te verdoezelen, terwijl hij zichzelf tegenspreekt en zogenaamd verschuilt achter (externe) belangenconflicten. De man heeft naar wij vernemen, vaker tegenover collega’s de uitspraak gedaan, “onschendbaar” te zijn voor aanvallen van zowel binnen als buiten af. Hij bazuint zelf rond, dat mensen hem opzettelijk in kwaad daglicht te stellen, zodat hij zijn positie binnen de maatschappij kan verliezen. Om terug te komen op de circulaire van deze directeur, verkondigt hij ten eerste leugens, want de redactie van De West beschikt over een authentiek ondertekend document, waaruit blijkt dat ‘afspraken’ zijn gemaakt door de Risk Manager en Compliance Manager (second line) met een van de slachtoffers die volgens onze bronnen eerder ook aangifte had gedaan tegen deze directeur. Volgens de “afspraken” in het document, heeft de second line naar onze mening haar eigen integriteit besmeurd door niet integer op te treden en het slachtoffer onder druk te zetten en te instrueren om alle bewijsmateriaal te vernietigen. De Compliance Manager is naar verluidt, tevens de voorzitter van de commissie Klokkenluiders. Voorts vernemen wij, dat dit document ook is verstuurd naar het extern klokkenluidersportaal, maar dat dit nooit verder is onderzocht.

Hierbij een foto van het desbetreffende document

Wij hebben zelf ook notitie genomen van het bewijsmateriaal. Wie vertelt nu onwaarheden? De directeur bevestigt trouwens in dezelfde interne circulaire, dat er enkele meldingen zijn gedaan van volgens hem “vermeende” seksuele intimidatie en dat de melders zijn geïnformeerd over de uitkomst. Wij zijn van mening, dat elk geval een geval teveel is, directeur. Blijf met uw handen af van de vrouwelijke medewerkers en maak geen misbruik van uw machtspositie! Wij vernemen daarbij dat wat deze zaak nog erger maakt, is dat het vrouwelijk directielid op de hoogte is van alles en toekijkt uit vrees voor haar eigen positie.

Verder zijn wij van mening, dat dit geen vrouwenprobleem is. Seksueel molest wordt overwegend gepleegd door mannen. Wij vragen ons af waarom de vakbond niet allang heeft opgetreden in deze kwestie, want die beschikt naar verluidt al geruime tijd over de nodige informatie en bewijzen om daadwerkelijk actie te ondernemen. Vervolgens vragen wij ons af, hoe een HR-manager kan blijven zitten als er een onveilige situatie heerst op de werkplek. De HR- manager is tevens lid van de commissie klokkenluiders. Ook vinden wij het een zeer kwalijke zaak dat de RvC of Raad van Bestuur, niet ingrijpt. Keerpunt vraagt zich af, hoe het nog mogelijk is dat bedrijven anno 2022, geen protocollen en geen vertrouwenspersoon hebben in dit soort grote organisaties. Daarbij is de overheid ook schuldig, want al jaren ligt er een conceptwet klaar met betrekking tot seksueel molest op de werkvloer, maar het gros van de beleidsmakers doet alsof ze boter op hun kop hebben. De tijd is rijp dat vrouwen zich bundelen, want alleen als dit soort mannen de sancties voelen, gaan ze begrijpen, dat de tijden zijn veranderd. Korte metten, harde taal!

Wij beginnen ons steeds vaker af te vragen of het belang van slachtoffers moet wijken voor machtsbehoud. In het voormelde document is geen verwijzing geweest naar maatregelen en die zijn nimmer toegelicht geworden, zodat intern en extern niemand kan beoordelen of maatregelen passend waren en effectief zijn geweest tegen de directeur. Naar aanleiding van het reeds verschenen artikel, heeft ook de president-commissaris afgelopen week een circulaire laten uitgaan aan alle medewerkers van de bank. Wij vragen ons af, waarom alleen de directeur en president-commissaris deze kwestie verdedigen. Verder willen wij vragen aan oud-leidinggevenden van deze financiële instelling of zij zich hierover willen uitspreken. Wij vinden het een zeer kwalijke zaak, dat ook de vrouwen binnen de organisatie in alle talen zwijgen, want binnen deze organisatie is 60% vrouw. Ook is de Surinaamse Bankiersvereniging opmerkelijk stil als het gaat om deze berichten. De Centrale Bank van Suriname (CBvS) zou als toezichthouder zich ook moeten mengen in deze zaak. De richtlijnen van de Centrale Bank zijn duidelijk. Wij blijven de gebeurtenissen rondom deze zaak op de voet volgen en zullen de berichten steeds publiekelijk maken, want dat is onze taak als vrije pers.