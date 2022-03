‘Covid niet verdwenen, maar positieven hoeven niet meer in isolatie’

Suriname werd lange tijd geteisterd door opeenvolgende covid-golven, maar momenteel neemt het aantal covid-besmettingen drastisch af. De covid-maatregelen zijn daarom gisteren tijdens een persconferentie versoepeld. Aan de hand van verzamelde data, is er volgens de directeur van Volksgezondheid, Rakesh Gajadhar Sukul, gekeken of de covid-protocollen aangepast kunnen worden. ‘’Indien mensen nu positief getest worden op het coronavirus en milde klachten hebben, mogen die met een chirurgische mond-neuskap gewoon aan het werk’’, stelde Gajadhar Sukul. Het protocol is ook voor leerlingen van de basisschool versoepeld. Zij hoeven geen mond- en neuskapje meer te dragen op school. Leerkrachten zijn nog wel verplicht een mond-neuskap te dragen.

Ook de testcriteria zijn aangepast, alleen bij opname in een ziekenhuis zullen er nog testen worden afgenomen. De MoHaNa-regels blijven nog van kracht. Niet iedereen die symptomen of klachten heeft, zal getest worden. Het is nog steeds ten strengste verboden om te feesten en of grote evenementen te organiseren. Gajadhar Sukul zegt, dat het advies nu is om de quarantaineplicht af te schaffen.

‘’Mensen met een positieve test hoeven niet meer verplicht in isolatie. Wij blijven adviseren om de MoHaNa-regels te blijven volgen. Bij mensen die veel hoesten, kan besloten worden dat ze tijdelijk thuisblijven‘’, zegt Gajadhar Sukul. Tot nog toe is 50 procent van de populatie volledig gevaccineerd. Dit percentage is volgens Gajadhar Sukul nog vrij laag, daarom worden mensen die nog niet gevaccineerd zijn, opgeroepen zich alsnog te laten vaccineren.