Roep om oprichting oliefonds in Suriname zal toenemen

Suriname heeft een nieuwe stap gezet in de richting van rivaliserende opkomende koolwaterstoffen-krachtcentrale en buurland Guyana, nadat TotalEnergies opnieuw een olie- en gasontdekking op Block 58 onthulde, de vijfde op het vruchtbare kanaal en de zesde voor de kust van Suriname, zei Rystad Energy in een recente analyse. De Franse gigant en de Amerikaanse onafhankelijke partner Apache, hebben een achterstand opgelopen bij de Krabdagu-1 wildcat, waardoor een reeks exploratiesuccessen werd verlengd die alleen werd verbroken door een niet-commerciële vondst bij de Bonboni-sonde eind vorig jaar.

Het in Noorwegen gevestigde Rystad Energy, zei dat deze vondsten, samen met de ontdekking van Sloanea op Blok 52 door exploitant Petronas en partner ExxonMobil, de oproepen voor Suriname om een soeverein vermogensfonds op te richten zullen doen toenemen. Dit is bedoeld om de vruchten te plukken van de toekomstige olie- en gasproductie die een haperende economie zal helpen versterken en de levensomstandigheden van de burgers zal verbeteren.

De Krabdagu-1-put werd geboord in 780 meter water ten oosten van de Keskesi-ontdekking in de richting van de oostelijke grens van Blok 58, aan weerszijden van Petronas’ Block 52. De wilde bron was, net als andere putten in het blok, gericht op meerdere gestapelde reservoirs in het Maastrichtiaan en de Campanische intervallen en er wordt gecommuniceerd dat hij ongeveer 90 meter netto-olie van goede kwaliteit is tegengekomen.

In vergelijking met eerdere ontdekkingen in het blok, zei Rystad Energy, dat Kravdagu-1 een van de meest succesvolle bronnen is in termen van nettoloon. Maka Central, dat een reeks mislukkingen doorbrak en het eerste offshore-succes van Suriname markeerde, stuitte op 50 meter nettoloon in het ondiepere Campanische gedeelte en 73 meter in het diepere Santonien. Sapakara West stuitte op een cumulatieve kolom van 79 meter in de ondiepere en diepere delen. Kwaskwasi, de beste van de partij, stuitte op een cumulatieve kolom van ongeveer 278 meter, 149 in het ondiepere gedeelte en 129 in het diepere gedeelte. Krabdagu-1, lijkt niet tot het diepere deel te zijn doorgedrongen, wat extra opwaarts potentieel zou kunnen bieden. Dit kan tijdens de beoordeling worden getest. De ene storing op Blok 58, Bonboni-1, werd geboord naar het noordelijke deel van het blok, weg van de aanvalslijn van de andere ontdekkingen. Rystad Energy zei dat de niet-commerciële bron echter de eerste verkenningspoging was om de perspectiviteit van koolwaterstoffen naar onbekend terrein te bewijzen.