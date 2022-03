Groep leerkrachten wil af van Mangre als bondsvoorzitter

Een groep leerkrachten heeft zich gisteren verzameld in het Imeao 2 gebouw, om zaken betreffende het afzetten van de voorzitter van de Bond van Leraren (BvL), Reshma Mangre, te bespreken. Volgens de leerkrachten wordt de huidige bondsvoorzitter niet gedragen, en is zij nimmer gekozen door de leden. De leerkrachten zeggen dat bij vertrek van Wilgo Valies als voorzitter, de hamer werd overgedragen met de bedoeling, dat er binnen zes maanden verkiezingen uitgeschreven zouden moeten worden. Echter is dit nooit gebeurd volgens de leerkrachten. Op grond hiervan wensen zij dat een Algemene Leden Vergadering (ALV) wordt uitgeschreven, om een datum te kunnen bepalen voor het houden van een verkiezing.

Ook het feit dat Mangre deel uitmaakt van de regering, baart de leekrachten zorgen. Volgens hen is hier duidelijk sprake van conflict of interest. Dit gezien de persoon die de belangen van de leerkrachten zou moeten behartigen en voorheen zou moeten opkomen tegen de regering, nu zelf deel daarvan is. De druppel die de emmer volgens de leerkrachten heeft doen overlopen, is volgens de leerkrachten het feit, dat Mangre de 17% loonsverhoging heeft geaccepteerd, zonder terug te koppelen met de leerkrachten. Volgens de leerkrachten is het dezelfde Mangre, die tijdens de vorige regering meer dan 25% zou hebben geëist, omdat ze toen van mening was, dat de leerkrachten toen al een enorme achterstand hadden, maar nu zelf akkoord gaat met veel minder.

Volgens de leerkrachten is er reeds een brief gericht aan de voorzitter en hopen zij binnen de kortste keren een ALV uitgeschreven te krijgen. Indien dit niet gebeurt zal volgens de leerkrachten een andere strategie worden bepaald.