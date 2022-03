VERDWENEN WAPENS TOCH NIET ZO VER VAN HUIS?

De samenleving kan zich nog heel goed herinneren dat de kleinzoon (nu wijlen) van ex-president Bouterse, in verband werd gebracht met de verdwenen wapens uit de residentie van zijn opa te Leonsberg. Enkele dagen geleden werden burgers frappant genoeg, met hetzelfde merk wapens aangehouden tijdens een controle. Al gauw kwam naar voren dat twee van de verdachten de naam Bouterse draagt en ook nog een aanhanger en werker van de paarse partij is. Iemand die toch wel in redelijk tot goed contact stond met de kleinzoon van de ex-president. Moeten we hieruit concluderen, dat de wapens dus niet ver van huis zijn? Hoeveel van deze wapens zijn nog in de samenleving? Intussen is het al bijna zeker, dat de wapens gebruikt zouden worden voor de afhaal van drugs. Zijn het de werkers van een drugsbaron die zijn gepakt?

We weten intussen ook, dat er een tas met wapens zou zijn aangetroffen aan de Cultuurtuinlaan. Was dat maar een deel van hetgeen is verloren? Vanwege het ministerie van Defensie is er nooit een verklaring hierover gekomen. Dat was de samenleving toch beloofd? En wat is gebeurd met die deal die de ex-president toen met de onderwereld kon sluiten, om de wapens terug te brengen? Heeft de regering het gewoon laten liggen en waarom wordt door de regering op zo een mysterieuze wijze omgegaan met deze zaak?

Als Bouterse het had over de onderwereld, bedoelde hij de baas van deze mannen? In ieder geval is er werk aan de winkel, want we merken dat de wapens inderdaad ingezet worden binnen de samenleving, en niet zijn gesmokkeld naar het buitenland, zoals beweerd werd door derden. Is de veiligheid van de burgerij hierdoor in gevaar? Dat is de belangrijkste vraag op dit ogenblik.