Wang: ‘Zonder verdiencapaciteit lenen onverstandig’

Ex-president Desi Bouterse, heeft onlangs in een radioprogramma, de regering geadviseerd, niet door te gaan met de uitvoering van het tweede gedeelte van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) programma. Recent heeft de regering een evaluatiemoment gehad met het IMF, en daaruit bleek, dat Suriname het programma conform de gemaakte afspraken uitvoert. Per kwartaal zal de regering evalueren met het IMF.

VHP-parlementariër en commissielid van de Financiële Commissie in het parlement, Chuanrui Wang, zegt desgevraagd, dat zaken niet oppervlakkig bekeken moeten worden. ‘’Het IMF-programma is nodig om uit de financieel-economische situatie te geraken’’, zegt hij.

Dat het een zwaar programma is, erkent Wang, doch hij geeft aan, dat ook nooit gezegd is dat het gemakkelijk zou zijn. ‘’President Santokhi heeft nooit gezegd, dat het gemakkelijk zou zijn. Er is een risico genomen om het land te herstellen. Het land is bijna leeg achtergelaten, dus het IMF was nodig. Je moet de bittere pil slikken, om genezen verklaart te worden‘’, zegt Wang.

Alvorens de regering in zee is gegaan met het IMF, zijn er volgens Wang, verschillende alternatieven bekeken, zoals het leenbeleid voortzetten en nooit uit de rode cijfers geraken of een risico nemen om het land te wederopbouwen. ‘’Uiteraard is er voor het IMF gekozen. De regering kan niet blijven lenen zonder verdiencapaciteit of terugbetalingscapaciteit. Je moet ergens beginnen om de volgende generaties de garantie te geven”, aldus Wang.

Wang erkent dat de huidige situatie zwaar is. ‘’Het is een moeilijk periode, maar het is nu of nooit.‘’

Zodra de herstelfase volgens Wang voorbij is, zal er een verlichting merkbaar zijn. De regering is volgens Wang, zich er ook van bewust dat het volk een zware periode doormaakt. ‘’Daarom is de regering bezig met het uitvoeren van sociaalopvangprogramma’s voor de groep die het hards getroffen is door de maatregelen.‘’

door Orsilia Dinge